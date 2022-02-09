Инфляция в РФ в январе составила 1%

В январе инфляция ускорилась до 0,99% после 0,82% в декабре, сообщил Росстат. Годовая инфляция составила 8,7%. Оба показателя оказались ниже прогнозов аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 1,1% и 8,9%, соответственно

9 февраля. FINMARKET.RU - В январе 2022 годасоставила 0,99% после 0,82% в декабре и 0,96% в ноябре 2021 года, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе прошлого года рост цен составлял 0,67%.

Как сообщалось в 2021 году потребительские цены выросли на 8,39%. Инфляция в 2021 году стала максимальной с 2015 года.

Годовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 8,73% после 8,39% в декабре.

По данным Росстата, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в январе 2022 года составил 100,82% против 100,50% в январе 2021 года. В годовом выражении базовый индекс цен в январе вырос до 109,24% со 108,89% в декабре 2021 года.

Согласно данным Федеральной службы госстатистики, продовольственные товары в январе 2022 года подорожали на 1,44%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,67%, услуги подорожали на 0,76%.

Рост потребительских цен на 1,2% и более зафиксирован в 32 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,8%) - в Омской области в связи с удорожанием продуктов питания и услуг - на 2,5%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге - на 1,0%.

Январская инфляция оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 1,1%. Экономисты прогнозировали годовую инфляцию в прошлом месяце на уровне 8,9%.

Консенсус-прогноз на 2022 год составляет 5,5%.

Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год равняется 4,0-4,5%. 11 февраля пройдет совет директоров ЦБ по ключевой ставке с одновременной публикацией обновленного среднесрочного прогноза, в котором ЦБ возможно не будет упорствовать и также повысит свои ожидания по инфляции на 2022 год.

Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2023 год практически совпадает с таргетом и равняется 4,1%.

Цены на бензин в январе увеличились на 0,92%. Кроме того выросли цены на дизельное топливо - на 1,7%. При этом цены на газовое моторное топливо снизились на 3,8%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за январь выросли на 0,55%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем в январе увеличились на 6,59%. В том числе, на капусту белокочанную - 15,0%, огурцы - 13,3%, помидоры - 12,7%, виноград - 12,4%, чеснок - 11,6%, груши - 9,1%, бананы - 9,0%, морковь - 7,2%. Вместе с тем цены на апельсины и лимоны снизились на 4,4% и 1,9% соответственно.

Цены на капусту белокочанную в 19 субъектах РФ выросли на 2,0-10,0%, в 36 субъектах - на 10,1-20,0%, в 30 субъектах - на 20,1-40,4%. Цены на огурцы в 19 субъектах РФ увеличились на 1,3-10,0%, в 49 субъектах - на 10,1-20,0%, в 16 субъектах - на 20,1-45,7%. В Республике Калмыкия огурцы подешевели на 0,7%.

Цены на помидоры в 19 субъектах РФ выросли на 1,2-10,0%, в 42 субъектах - на 10,1-20,0%, в 21 субъекте - на 20,1-40,0%. В Магаданской области цены не изменились. В Чукотском автономном округе и Сахалинской области цены на помидоры снизились на 0,2% и 8,3% соответственно.

Сахар-песок в среднем по России стал дороже на 2,6%, в том числе в 53 субъектах - на 0,1-3,0%, в 29 субъектах - на 3,1-6,4%. В Ненецком автономном округе цены не изменились. В Новгородской и Магаданской областях цены на сахар-песок снизились на 0,2% и 0,4% соответственно.

Цены на крупу гречневую в среднем по России увеличились на 2,0%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали: кальмары мороженые - на 3,0%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 2,8%, молоко сгущенное с сахаром - на 2,3%, вермишель - на 2,1%, маргарин - на 2,0%, сельдь соленая, мука пшеничная - на 1,9%, рыба живая и охлажденная - на 1,7%, молоко, шоколад, водка - на 1,6%, консервы мясные для детского питания, сметана, сливки питьевые - на 1,5%, говядина (кроме бескостного мяса), икра лососевых рыб, национальные сыры и брынза, горох и фасоль - на 1,4%.

Мясо кур в среднем по России стало дешевле на 1,4%. Снижение цен на яйца куриные в 36 субъектах РФ составило 0,4-5,0%, в 32 субъектах - 5,1-10,3%. В Санкт-Петербурге цены не изменились. При этом в 16 субъектах цены на яйца куриные выросли на 0,2-7,5%.

В январе из непродовольственных товаров более всего выросли цены на новые легковые автомобили отечественные и иностранных марок - на 2,1% и 1,9% соответственно.

Цены на строительные материалы в среднем выросли на 0,5%, в том числе на кирпич красный - на 1,6%, ламинат - на 1,5%, линолеум - на 1,2%, стекло оконное листовое - на 0,8%. При этом цены на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные снизились на 0,7%.