Строительные госконтракты расторгаются все чаще

9 февраля. FINMARKET.RU - В России в сфере строительного госзаказа по итогам 2021 года зафиксирована негативная динамика: количество заключенных контрактов вновь сократилось, а расторгнутых - выросло.

Как сообщил вчера президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, количество заключенных госконтрактов в строительстве сокращается с каждым годом: если в 2019 году их было заключено около 220 тыс., то в 2020 г. 195 тыс., в 2021 г. - 193 тыс. Впрочем, пишет "Коммерсант" , в денежном выражении объем госзаказа, как следует из данных объединения, вырос до 3,9 млрд руб. против 3,4 млрд руб. двумя годами ранее.

Одновременно с сокращением числа заключенных выросло количество расторгнутых госконтрактов - с 33,6 тыс. в 2019 году до 38,4 тыс. в 2021 г.

Главная причина такой динамики - цены строительства для государства не соответствуют условиям рынка. А эта проблема прежде всего связана с самой системой ценообразования, к которой прибавилось удорожание стройматериалов.

Для разрешения ситуации требуются системные меры - в частности, по пересмотру подхода к ценообразованию. Эта работа ведется с 2015 года. Изначально реформа предполагала переход от базисно-индексного метода к ресурсному, построенному на мониторинге рыночных цен на материалы и работы. Запуск реформы неоднократно переносился, в итоге было решено делать это постепенно, начав со смешанного, ресурсно-индексного метода. Переход к нему должен состояться к 3-му кварталу т.г. Но, как показывает динамика наполнения данными информсистемы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), эта работа еще далека от завершения.

В среднем, по данным НОСТРОЙ, она наполнена на 40-50% по подрядчикам и поставщикам, а по количеству позиций ценообразующих строительных ресурсов - на 3-4%. Глушков надеется, что за полгода систему все же удастся наполнить.