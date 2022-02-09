В РФ предложили установить наценки до 5% на 60 социально значимых товаров

9 февраля. FINMARKET.RU - Минимальная наценка в 5% может коснуться порядка 60 социально значимых товаров из таких категорий, как овощи "борщевого набора", питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлеб. Как рассказал "Известиям" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, в ведомстве считают, что минимальная наценка должна распространяться только на несколько наименований из указанных категорий продуктов. Такую позицию министерство обозначило 8 февраля на совещании с представителями Минсельхоза и ФАС.

Источник, знакомый с ходом встречи, пояснил изданию: в каждой категории продуктов есть дополнительное деление на подкатегории. Например, в случае с молоком - пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное питьевое и так далее. Всего таких подкатегорий - 15, именно в них Минпромторг предлагает выбрать три-четыре наименования продукции. Получается, что наценка в 5% может коснуться порядка 60 продуктов. Предполагается, что эти товары должны быть свободно и без ограничений доступны к покупке во всех регионах страны, добавил собеседник "Известий".

- Конечно, предлагаемый путь не приведет сразу же к резкому снижению продуктовой инфляции в целом, потому что инфляция по каждой категории рассчитывается исходя из всего широкого спектра наименований продукции. Но практически в каждом магазине страны в свободном доступе будет базовый набор продуктов питания с минимальной торговой наценкой, - подчеркнул источник.

Перечень продуктов с минимальными накрутками может быть как фиксированным, так и "плавающим", он также может отличаться в разных регионах и магазинах, сказали газете в ФАС. Предполагается, что самые низкиебудут установлены сразу на несколько наиболее востребованных позиций в каждой категории. Если торговая сеть возьмет на себя обязательства по ограничению наценки на социально значимые товары, то компания должна гарантировать их наличие на полке, подчеркнули в службе.

Минимальная наценка в 5% на продукцию, которую выберут торговые сети, начнет действовать после того, как регуляторы договорятся между собой. Пока Минсельхоз настаивает на более жестком подходе, рассказал "Известиям" один из участников совещания. По его словам, ведомство предложило установить наценку не выше 5% на все наименования товаров внутри четырех категорий. Минсельхоз ожидает, что эта мера не только снизит цену товаров на полке, но и сократит инфляцию, сказал источник.