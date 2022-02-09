Перевозчикам порекомендуют не повышать тарифы на доставку продуктов

9 февраля. FINMARKET.RU - Власти продолжают попытки сдержать рост цен на продукты питания. Предложение чиновников рекомендовать транспортным компаниям не повышать тарифы на автоперевозки социально значимых продуктов прозвучало 8 февраля на совещании в Минтрансе, сообщил источник "Коммерсанта" на продовольственном рынке. По его словам, инициатива связана с усилением контроля за формированием цен на продукты по всей цепочке. На прошлой неделе стало известно о рекомендациях торговым сетям ограничить наценки на часть социально значимых продуктов до 5%.

По словам представителя Минпромторга, в 2021 годуна автоперевозки выросли примерно на 30%. В Минсельхозе заявили изданию, что отраслевые союзы объясняли ситуацию ростом цен на топливо, транспорт, дефицитом машин и водителей. Эта информация направлена в Минтранс, где прорабатывают меры стабилизации цен на автоперевозки социально значимых продуктов, говорят в Минсельхозе. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) добавили, что тарифы в отрасли формируются в условиях конкуренции. В то же время служба считает, что в текущей ситуации придерживаться принципа "ответственного ценообразования" необходимо всем участникам товаропроводящей цепочки.

Тем временем бизнес выступает против решения проблемы нерыночными методами.