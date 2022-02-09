Маркировка может привести к удорожанию вина на 15%

9 февраля. FINMARKET.RU - Ассоциация "Винодельческий союз" (в нее входят "Кубань-вино", "Фанагория", "Мильстрим черноморские вина" и др.) обратилась к вице-премьеру России Дмитрию Григоренко с письмом о нецелесообразности введения маркировки "Честный знак" для винодельческой продукции. Генеральный директор ассоциации Борис Катрюхин подтвердил "Ведомостям" его отправку

Эксперимент по маркировке некоторых видов алкоголя с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2023 г. предложил Минпромторг.

Ассоциация в своем письме указывает, что введение маркировки приведет к увеличению затрат у производителей. Рост издержек, в свою очередь, приведет к повышению отпускных цен на продукцию (в зависимости от типа и объема тары) на 4-8%, что вместе с торговыми наценками и дополнительными затратами на обработку кодов составит не менее 15% для конечного потребителя. В письме также сказано, что из-за низкой покупательной способности россиян такой рост приведет к снижению потребления качественных легальных напитков и налоговых поступлений в бюджет. Авторы обращения не видят смысла во внедрении новой системы для алкоголя - такая продукция уже маркируется федеральными специальными марками, а все операции с ней отражаются в системе ЕГАИС.

"Честный знак" внедряется в России уже несколько лет для борьбы с нелегальным оборотом товаров, система стала обязательной для минеральной воды, молочной продукции, сигарет, шуб, лекарств и т. д. С 1 декабря 2022 г. она будет обязательной и для пива. Оператором системы выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, госкорпорации "Ростех" и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.

Представитель ЦРПТ уверяет, что ничего из перечисленного виноделами не произойдет: цифровой код маркировки будет размещаться на бумажной марке, которую производители уже наносят на свою продукцию, новых затрат на это не потребуется. Дублирования системы ЕГАИС не будет - ее интегрируют с "Честным знаком", интерфейс будет единым.

Ранее с аналогичной просьбой отказаться от маркировки к премьеру Михаилу Мишустину обратились Союз производителей алкогольной продукции (СПАП), Федерация рестораторов и отельеров, "Опора России", Комитет производителей алкогольной продукции. ЕГАИС - эффективная государственная система, зачем ее дублировать - непонятно, говорит вице-президент "Опоры России" и президент Simple Group Максим Каширин.