Банки будут выдавать кредиты по биометрии со смартфона

9 февраля. FINMARKET.RU -попросили право открывать счета, оформлять вклады и выдаватьновым клиентам с помощью слепков лица и голоса из Единой биометрической системы (ЕБС), которые россияне сдали самостоятельно через свои смартфоны. Такая инициатива содержится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое было направлено в ЦБ, Минфин, Минцифры и правительство, пишут "Известия" . Сейчас открыть счет удаленно по биометрии могут граждане, которые сдали слепки лица и голоса в ЕБС традиционным способом - посетив отделение банка. Кредитные организации считают, что ограничение на использование части слепков лица и голоса для идентификации клиента будет ущемлять права граждан на получение дистанционных финансовых услуг.

Такой способ открытия счета не увеличивает риски, поскольку у банков есть возможность проводить дополнительные проверки клиента, подчеркнуто в письме. Вместе с тем кредитные организации попросили маркировать в ЕБС те слепки лица и голоса, которые были зарегистрированы клиентами самостоятельно.

"Среди банков нет консенсуса относительно безопасности использования биометрии, самостоятельно зарегистрированной клиентами, для удаленного открытия счетов и оказания финуслуг. Поэтому они просят права использовать такие данные для дистанционного приема на обслуживание, однако выбирать, пользоваться ли этой возможностью, каждая кредитная организация смогла бы самостоятельно", - пояснил изданию глава НСФР Андрей Емелин.

Банк России поддерживает возможность саморегистрации биометрических данных в ЕБС с помощью защищенного мобильного приложения без посещения офиса банка, сообщили "Известиям" в ЦБ. Однако использовать их можно будет для ограниченного перечня услуг, подчеркнули в регуляторе, пояснив, что такой подход позволит увеличить количество граждан, которые могут получать услуги дистанционно, и ускорить наполнение базы слепков.

Росфинмониторинг не поддерживает предложенный способ идентификации, поскольку он несет риски попадания в ЕБС недостоверных данных о гражданах, заявили "Известиям" в службе.

Открытие вкладов и выдача кредитов удаленно по биометрии, собранной через мобильное приложение в ЕБС, в настоящее время относится к высокорисковым услугам, согласны в Минцифры. В ведомстве добавили: в связи с этим преждевременно включение такого кейса в проект постановления.