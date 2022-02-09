Правительство утвердило концепцию легализации оборота криптовалют в России

9 февраля. FINMARKET.RU - Правительство утвердило концепцию легализации оборота криптовалют в РФ, взяв за основу двухуровневую систему, при которой в России будет возможно создание отечественных криптобирж и легализация p2p "обменников". Покупку криптовалюты можно будет совершать на иностранной бирже, но вывод средств в фиатные валюты будет возможен только через российские банки с универсальной лицензией с соблюдением всех "антиотмывочных" норм.

Согласно концепции, в законодательство вводится три новых понятия: организатор системы обмена цифровых валют (банки), оператор обмена цифровых валют (p2p "обменники" и российские цифровые криптобиржи) и иностранная биржа цифровых валют.

Организатором системы обмена цифровых валют может быть банк с универсальной лицензией, имеющий право осуществлять операции открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц. Банк должен иметь информационную систему для мониторинга криптовалютных транзакций. Предлагается использоваться цифровой сервис "Прозрачный блокчейн", разработанный Росфинмониторингом. Сервис "Прозрачный блокчейн" позволяет определять параметры "нормальных", подозрительных и высокорисковых транзакций, а также прослеживать цепочки перемещения цифровых финансовых активов, говорится в концепции.

Банки должны быть включены в реестр организаторов системы обмена цифровых валют.

В рамках операций с криптовалютами банки должны будут проводить идентификацию клиентов, проверять операции для выявления возможной связи с незаконной деятельностью; хранить минимум 5 лет информацию о сделке (с указанием данных криптовалютных кошельков сторон сделки) в информационной системе. Предоставлять данные по запросам уполномоченных органов власти, а также предоставлять клиентам справки по операциям, необходимым для представления в налоговые органы. На банки, которые решат подать заявку на включение в систему операторов обмена цифровых валют, также будет возложена обязанность проведения тестирования клиентов для выделения квалифицированных инвесторов.

Второе действующее лицо в данной системе: оператор обмена цифровых валют. Предполагается два их вида. Первый это - модель p2p "обменника", сервис по обмену криптовалют с одного вида на другой. Вторая модель в концепции названа "модель биржи" - оператор обмена цифровых валют, предоставляющий с использованием собственной информационной системы клиентам возможность совершения между собой операций отчуждения, приобретения цифровых валют и их обмен, а также хранение денежных средств клиентов на балансах клиентов.

"Предполагается создание российских криптобирж, если, конечно, будет такое желание, легализация p2p обменников, но вывод средств из них будет возможен под строгим контролем, через российские банки, обладающие соответствующими лицензиями. Кроме того, вывод средств с иностранных бирж будет возможен только через российские банки с соответствующей лицензией", - пояснил "Интерфаксу" глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, детальные требования к капиталу таких компаний пока не определены.

Согласно концепции правительства, оператором обмена цифровых валют может быть российское юридическое лицо, которое также должно быть внесено в соответствующий реестр.

В итоге, для того, чтобы приобрести криптовалюту, российский пользователь должен пройти идентификацию и открыть - или уже иметь - счет у организатора системы обмена цифровых валют (банки с универсальной лицензией). Затем пройти идентификацию и открыть криптовалютный кошелек у российского (или иностранного) оператора обмена цифровых валют.

При покупке или продаже цифровой валюты оператор обмена цифровых валют должен будет сообщать в банк информацию о криптовалютном кошельке клиента, о деталях операции. Банк должен будет провести проверку планируемой операции на предмет возможной связи с незаконной деятельностью в рамках ПОД/ФТ. После проверки операции криптобирже направляется подтверждение о возможности операции.

Уточняется, что движение денежных средств при купле-продаже цифровых валют должно осуществляться исключительно по счетам/электронным кошелькам клиента и оператора обмена цифровых валют, открытым в российских банках с универсальной лицензией, которые будут наделены соответствующими полномочиями.

В концепции описывается механизм работы с уже существующими иностранными биржами. Покупка или продажа цифровой валюты будет возможна на иностранной бирже, которая имеет договор с организатором системы обмена цифровых валют (российским банком). Договором с иностранной биржей должно быть предусмотрено предоставление организатору системы обмена цифровых валют всей необходимой информации об операциях клиента.

К иностранной бирже цифровых валют также предъявляются отдельные требования для осуществления деятельности на территории РФ. Биржи должны будут открыть представительства в России и иметь техническую интеграцию с уполномоченными на обмен криптовалюты российскими банками. Будет запрещен вывод средств через счета/электронные кошельки, которые открыты не в системе уполномоченных российских банков. Не смогут работать в России иностранные биржи цифровых валют, зарегистрированные в офшорных зонах из утверждаемого Минфином списка.

Иностранные криптовалютные биржи должны иметь лицензию на осуществление биржевой деятельности по операциям с цифровой валютой в соответствии с требованиями законодательства страны своего местонахождения.

В концепции не прописывается прямой запрет на покупку криптовалюты неквалифицированными инвесторами. Как пояснил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы Аксаков, эти детали еще обсуждаются. Но в документе указывается, что предполагается деление клиентов - физических лиц на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов с последующим установлением лимитов совершения операций для "неквалов".

Юридические лица смогут покупать криптовалюты - при соблюдении всех идентификационных процедур - без ограничений.

По словам главы думского комитета по финрынку, изменения в законодательство, которые предусмотрены концепцией, планируется подготовить до конца февраля и внести в Госдуму. При этом он напомнил, что ЦБ выступает за установление полного запрета в отношении выпуска и оборота цифровых валют.