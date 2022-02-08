У трети заемщиков почти нет шансов взять у банков в долг

8 февраля. FINMARKET.RU - В России чуть менее трети (30%) заемщиков практически не имеют шансов получить в долг у банков из-за наименьшего значения персонального или индивидуального кредитного рейтинга (ПКР или ИКР).

С 1 января т.г. все квалифицированные БКИ перешли на единую шкалу расчета кредитного рейтинга заемщиков, пишут "Известия" . Ранее бюро применяли свои сетки. Например, в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) шкала включала 850 баллов, а в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) - 1245.

Новая единообразная шкала кредитного рейтинга рассчитывается на основании данных кредитных историй в диапазоне от 1 до 999 баллов и обозначается на цветовой шкале, отражающей различные категории.

НБКИ на основе своих данных оценило шансы людей с разной степенью кредитоспособности на новые потребкредиты.

Так, на долю заемщиков с наименьшим ПКР (30%) приходится лишь 8,1% одобрений. Учитывая, что среднее значение положительных решений в 2021 году находилось на уровне 35,1%, шансы у таких людей получить потребкредит в банке минимальны. Также менее среднего значения (24,8%) оценивается вероятность у заявителей со средним рейтингом. А это тоже 30% заемщиков. То есть почти две трети россиян имеют мало шансов на одобрение их кредитной заявки.

Как свидетельствуют данные НБКИ, еще 30% заявителей имеют высокий рейтинг, и доля одобренных заявок на этом уровне уже существенно выше - 44,9%. И только 10% россиян с наивысшим ПКР имеют хорошие шансы получить кредит. Имодобряют 63% заявок.

Обычно самый высокий рейтинг получают те, которые имеют не менее одного крупного или несколько средних кредитов, погашенных без просрочек, пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Кроме качества кредитной истории, существуют и другие критерии: наличие стажа работы, стабильное поступление доходов, показатель долговой нагрузки.

Гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев обратил внимание на то, что рейтинг отражает лишь ретроспективу обслуживания кредитов или займов, а также частоту обращения за ними.

"Наличие высокого балла отнюдь не гарантирует, что банк примет положительное решение по заявке. Точно так же, как и низкий балл не приговор в плане возможности взять кредит. У заемщика, например, может оказаться имущество - автомобиль, квартира, которое банк готов будет принять в качестве залога", - подчеркнул он.