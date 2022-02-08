Медицинская инфляция разгоняет рост стоимости ДМС

8 февраля. FINMARKET.RU - Страховые компании поднимают стоимость полисов добровольного медицинского страхования (ДМС), пишут "Ведомости", ссылаясь на представителей нескольких крупных организаций. Это происходит из-за роста стоимости услуг в медицинских клиниках и убыточности полисов. В зависимости от вида полиса тарифы на ДМС в целом ряде страховых компаний выросли на 4-15%.

Увеличение стоимости полисов ДМС практически всегда связано с инфляцией и ростом выплат, говорит директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Отношение размера выплат по ДМС (за исключением выезжающих за рубеж) к их количеству за 2021 г. выросло, говорит Шарапов: за девять месяцев 2021 г. показатель составил 2960 руб. против 2750 руб. в 2020 г., подсчитал эксперт. Медицинская инфляция, таким образом, составляет около 8% (общая инфляция в 2021 г. составила 8,4%).

За январь – сентябрь 2021 г. страховщики собрали 164 млрд руб. премий по ДМС, выплатили 102 млрд руб., или 62,2% от сборов, следует из данных Банка России. В 2020 г. на выплаты приходилось 55% от сборов (81 млрд руб.). По прогнозу НКР, в 2022 г. рост премий ДМС составит 12%. Сборы будут двигаться вслед за инфляцией, но вполне вероятно и изменение перечня услуг договоров ДМС – например, из них будут убирать более дорогие услуги, говорит Шарапов.

Долгосрочная статистика последних 20 лет показывает, что медицинская инфляция – естественный процесс и основная причина роста стоимости ДМС при отсутствии потрясений в экономике, но в 2020–2021 гг. мировая экономика столкнулась с пандемией, говорит управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. В этот период многие страховщики, не желая убирать пакет ДМС из продажи целиком, сокращали число входящих в полис услуг. Но рынок движется в сторону восстановления. В связи с этим растет стоимость полисов, в которые возвращаются прежние услуги, добавляет Янин, цитируемый "Ведомостями".