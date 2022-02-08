Предлагаются новые правила работы агрегаторов по управлению энергоспросом

8 февраля. FINMARKET.RU - В России услуга управления спросом на энергетическом рынке, когда бизнес добровольно снижает потребление, чтобы сгладить пики спроса, может быть интегрирована в оптовый рынок мощности, выяснил "Коммерсант" . Главная цель, по словам регуляторов, - избежать загрузки дорогих ТЭС в пиковые часы потребления.

"Совет рынка" (регулятор энергорынков) и "Системный оператор" (СО, диспетчер энергосистемы) разработали и направили в Минэнерго новые правила работы агрегаторов по управлению энергоспросом. Сейчас агрегаторы снижают потребление электроэнергии своих мелких клиентов только на розничном рынке, что не дает заметного снижения цен.

Теперь регуляторы предлагают оказывать эту услугу на оптовом рынке и учитывать при конкурентном отборе мощности (КОМ): по сути, спрос при проведении КОМ будет уменьшаться на плановый фиксированный объем услуги снижения потребления, что должно снизить цены.

В Минэнерго сообщили "Ъ", что рассчитывают запустить целевую модель с 2023 года, что позволит учесть объем управления спросом в КОМ с поставкой в 2027 году.

Механизм ценозависимого снижения потребления (demand response) на розничном рынке работает в пилотном режиме с 2019 года. Игроки рынка с самого начала предлагали перевести механизм в КОМ. Минэнерго планирует внести законопроект о работе агрегаторов в правительство в марте-апреле, а в сентябре - необходимые изменения в нормативные правовые акты.

Плановый объем demand response будет определяться исходя из фактических объемов этого сегмента в предыдущие два квартала и статистики успешных отключений потребителей. Агрегаторам придется проходить аттестацию и предоставлять фингарантию в размере 25% от плановой стоимости услуг. Их также будут штрафовать, если они откажутся снижать потребление своих клиентов.

По оценкам экспертов, объем услуги может составить около 1 ГВт, что снизит платеж за мощность на 2,4 млрд руб. в 2027 году.