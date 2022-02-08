В КоАП внесут штрафы за срыв импортозамещения

8 февраля. FINMARKET.RU - В России введутза несоблюдение минимальной обязательной доли закупок российских товаров. По информации "Известий" , Минпромторг в марте внесет в правительствос соответствующими поправками в КоАП

"В настоящее время Минпромторгом ведется разработка законопроекта, сбор предложений от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, представителей общественных организаций и бизнеса. Его задача - обеспечить соблюдение заказчиком минимальной доли закупок российских товаров. Срок представления в правительство РФ запланирован на март 2022 года, а внесение его в Государственную думу - в сентябре текущего года", - подтвердили "Известиям" в пресс-службе министерства.

По закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заказчик обязан сделать минимальную долю таких закупок, если она установлена кабмином, подчеркнули в Минпромторге. Если по итогам года объем российских товаров не соответствует этой установленной доле, то необходимо подготовить обоснование о невозможности ее достижения.

"Постановлением правительства утверждены минимальная обязательная доля закупок, требования к содержанию и форме отчета об объеме закупок российских товаров, а также порядок и критерии проведения оценки выполнения заказчиком обязанности достижения минимальной доли закупок. Но вместе с тем юридическая ответственность за неисполнение вышеназванных положений в настоящее время не предусмотрена", - пояснили в министерстве.

В 2020 году с инициативой штрафов за низкий уровень импортозамещения выступал Минюст, он даже разработал свою версию законопроекта. В нем министерство предложило дополнить статью 7.30 КоАПа новой частью, в которой прописать введение административной ответственности для должностных лиц за несоблюдение минимальной доли закупок. По расчетам ведомства штраф должен был составить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Однако законопроект дальше сайта regulation.gov.ru не пошел.