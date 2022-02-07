НПФ не смогли переиграть инфляцию

7 февраля. FINMARKET.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК), распоряжающиеся средствами пенсионных накоплений граждан, в прошлом году не смогли переиграть инфляцию. По итогам 2021 года второй раз за 5 лет инвестиционная (до вычета всех вознаграждений) доходностьпо средствам обязательного пенсионного страхования (ОПС) оказалась ниже инфляции, свидетельствуют расчеты "Коммерсанта" на основе предоставленной фондами информации и их оперативной отчетности.

Средневзвешенная "грязная" доходность топ-10 НПФ по ОПС (на них приходится 96,5% всех обязательств частных фондов), полученная от распоряжения в 2021 году средствами пенсионных накоплений, составила 4,7% годовых, тогда какдостигла 8,4%.

Таким образом, ни одному из крупнейших НПФ не удалось переиграть прошлогодний рост цен. Диапазон доходностей топ-10 частных фондов, согласно расчетам "Ъ", составлял 1,8-7% годовых.

Отставание доходностей фондов и управляющих от инфляции было связано со значительным ростом цен. Для борьбы с инфляцией ЦБ в 2021 году провел несколько раундов повышения ключевой ставки. Как результат, основной инструмент, находящийся в портфелях НПФ и УК, подлежащих переоценке,- государственные и корпоративные облигации,- подвергся обесценению.

Наибольшие доходности смогли показать фонды, которые ранее сформировали непереоцениваемые по рыночной стоимости облигационные портфели - "до погашения" (HTM) и оцениваемые по амортизированной стоимости (или же обладающие крупными вложениями в депозиты).

Помочь распоряжающимся пенсионными накоплениями организациям отыграть слабые показатели рынка бондов в прошлом году могли бы вложения в акции. Однако пока рыночные вложения в эти рисковые активы остаются маргинальным направлением инвестполитики частных фондов.