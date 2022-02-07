Регионы подключаются к ограничению наценок на базовые товары

7 февраля. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная службаподключаетк ограничению наценок на социально значимые товары. Служба поручила своим локальным управлениям провести совещания с местными ритейлерами с тем, чтобы компании добровольно ограничили свою наценку на базовые. Об этом "Известиям" заявили в пресс-службе ФАС.

Торговые сети, которые готовы присоединиться к инициативе, самостоятельно определяют перечень конкретных позиций длянаценок, способы проведения расчетов и так далее. На региональные сети в РФ приходится около 40% рынка, отметили в Союзе независимых сетей России.

В итоге к инициативе присоединились локальные сети Курской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской, Пензенской и Омской областей, а также Адыгеи. В других регионах совещания еще проводятся, добавили в антимонопольной службе.

"ФАС отмечает, что присоединение торговых сетей к инициативе по ограничению максимального уровня наценок на социально значимые продукты питания является добровольным. Служба настаивает на том, что если ритейлеры берут на себя эти обязательства, то они должны обеспечить наличие товаров, на которые будет введено ограничение наценок", - заметили в ведомстве.

Ограничение наценок, то есть доходов сетей от продажи продуктов питания, безусловно, скажется на инфляции в сторону уменьшения, сказал "Известиям" замглавы Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин. Насколько конкретно сократится показатель, можно будет оценить через несколько месяцев, считает он.

Ранее эксперты предполагали, что ограничениев 10% снизит инфляцию в годовом выражении на 0,2-0,3%.

Между тем сдерживание цен за счет уменьшения наценок - не единственная мера, которую рассматривают регуляторы. Как сказали "Известиям" в Минсельхозе, там готовы проработать предложения об оказании мер продпомощи незащищенным слоям населения.