Малый и средний бизнес получит доступ к статистике ФНС

7 февраля. FINMARKET.RU - Малый и среднийполучит доступ к закрытой до этого статистике Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказал "Ведомостям" представитель Корпорации МСП (КМСП). В частности, МСП предоставят следующие наборы обезличенных данных: динамику выручки, средний чек, количество зарегистрированных юрлиц и контрольно-кассовых аппаратов в отраслевом и региональном разрезе. Статистика будет доступна в новом сервисе "Цифровая платформа МСП".

Услуга поможет предпринимателям провести аналитику для более эффективного принятия решения об открытии своего дела или его диверсификации, полагают в КМСП. С помощью сервиса можно увидеть, как меняется выручка в отрасли в конкретном регионе в годовом и месячном выражении в зависимости от сезонности, насколько это живой и быстрорастущий сегмент или, наоборот, в нем отмечается стагнация, пояснил представитель КМСП. Кроме того, данные по сбыту будут полезны предпринимателям, которые хотят расширить географию своего бизнеса.

Сейчас в Едином реестре субъектов МСП, который ведет, есть данные по количеству зарегистрированных компаний малого и среднего бизнеса, но без разделения по сферам и без раскрытия финансовых показателей. Публикация данных для предпринимателей произойдет в пилотном режиме.

Чтобы более детализированная статистика стала доступна для МСП, правительство запустило с 1 февраля 2022 г. эксперимент по межведомственному взаимодействию, в котором участвуют Минцифры, Минэкономразвития, ЦБ, ФНС и КМСП. В рамках эксперимента, который продлится до 2025 г., сервисы для бизнеса объединили в экосистему на базе цифровой платформы.

В перспективе сервис может быть расширен, уточнил близкий к правительству источник. Например, на платформе появится аналитика по разным метрикам, в частности по потребности в соседних с базовым для бизнеса регионах в тех или иных товарах или услугах, уточнил он. Система будет производить рекомендации через специальный сервис по принципу "потребность – поставщик", заявил собеседник.