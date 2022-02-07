Растет популярность платных дорог

7 февраля. FINMARKET.RU - В 2021 году общее количество проездов по всем платным участкам и дорогам в России превысило 400 млн. Наибольшее число - 213 млн - пришлось на магистрали "Автодора", где число пользователей увечилось на 53%. Владельцы и операторы платных дорог предоставили "Коммерсанту" данные о работе автомагистралей в 2021 году и динамике показателей по сравнению с 2020 годом.

"Автодор" объясняет такую динамику восстановлением трафика в сравнении с 2020 годом, когда движение по дорогам было малоинтенсивным из-за локдауна. При этом 56 млн проездов пришлось на ЦКАД, южный участок которой в июле прошлого года был открыт для движения, что означало формальное завершение строительства(на самом деле проект не завершен - не хватает ряда развязок). Напомним, что летом 2021 года на всех платных дорогах "Автодора" (за исключением ЦКАД) были отменены скидки по транспондерам, что привело к фактическому удорожанию проезда. Несмотря на это, поездок за исследуемый период все равно стало больше.

Основная причина увеличения числа пользователей автодорог - возросшая популярность внутреннего автотуризма на фоне ограничений на выезд в зарубежные страны, считает координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. Многие, говорит он, предпочитают платные дороги для небольших одно-двухдневных поездок (например, из Москвы в Переславль-Залесский или Рязань) либо для поездок на юг по М-4. Еще одна причина, отмечает Шкуматов,- рост числа жителей столичного региона, которые, работая удаленно, переехали жить за город. Периодически они посещают Москву, создавая тем самым дополнительный трафик на платных трассах. Это косвенно подтверждают и в СЗКК, где фиксируют увеличение спроса на загородные поездки.