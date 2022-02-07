Банки усилят контроль за операциями клиентов

7 февраля. FINMARKET.RU - Методические рекомендации ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан были утверждены в сентябре прошлого года. В документе регулятор указал на случаи перевода денег между физлицами в целях отмывания преступных доходов, незаконной предпринимательской деятельности, включая онлайн-казино, форекс-дилеров, организаторов финансовых пирамид, а также для совершения операций в криптовалютных обменниках, пишут "Известия"

Для борьбы с нелегальными трансакциями ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятсяс "необычно большим количеством" граждан - более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают "значительные объемы" операций между гражданами - более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.

При выявлении таких операций банкам рекомендовано рассматривать их на предмет использования для легализации преступных доходов или финансирования терроризма, а при наличии оснований - блокировать трансакции. В случае двух и более отказов в выполнении переводов в течение одного года банкам следует рассматривать вопрос о расторжении договора с клиентом.

Помимо этого кредитным организациям рекомендовано принимать дополнительные меры по аутентификации пользователей и недопущению роботизированного заполнения платежных инструкций при использовании онлайн-сервисов.

Несмотря на формально рекомендательный характер перечисленных мер, они нашли отражение в дорожной карте правительства (есть у "Известий"), подписанной в конце января вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В документе перед Банком России, а также Минфином и Росфинмониторингом поставлена задача до конца ноября имплементировать рекомендации в практику комплаенс подразделений российских банков, а также оценить результаты их применения и при необходимости внести корректировки. Таким образом, выполнение рекомендаций станет обязательным. Регулятору также поручено оценить использование подставных лиц ("дропов") в расчетах граждан.

В регуляторе и ряде банков заявили газете, что уже применяют меры по контролю денежных переводов между гражданами для пресечения нелегальных трансакций. Эксперты допускают, что с ограничениями могут столкнуться и обычные клиенты.