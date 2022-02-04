Автодилеры ожидают подорожания на 20% новых автомобилей

4 февраля. FINMARKET.RU - Новые автомобили в прошлом году уже подорожали в среднем на 20% и могут дорожать дальше в таких же пределах, считают представители авторынка. Рост цен разгоняют и сами покупатели, готовые брать растущие в цене автомобили в кредит, пишет "Российская газета", приводящая мнение экспертов.

"Все факторы, которые есть на текущий момент, говорят, что подорожание, безусловно, будет. Пожалуй, повышение цен на 20% в течение года - это примерно тот уровень, на который мы ориентируемся", - сказал гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский. С такой оценкой согласен директор "Рольф Ясенево" Алексей Голубятников. По мнению представителей авторынка, основания для роста цен сохранятся, хотя прогнозировать пределы роста сложно. Сейчас можно купить любой автомобиль, были бы деньги. Ноопределенного цвета или комплектации придется подождать три-четыре месяца.

Пока на рынке сохраняется нестабильность, горизонт планирования поставок автомобилей от производителей составляет всего два месяца. К тому же многие поставщики уже переносят основную часть поставок на вторую половину года. Но во втором полугодии ситуация может быть хуже, чем сейчас, поскольку не решена глобальная проблема с поставками комплектующих, отмечает Ольховский. По его мнению, производство опять будет нарушено, станут приходить недоукомплектованные автомобили. Влияние на динамику цен также будет оказывать курс рубля.

На стоимость автомобилей будет влиять нестабильность поставок комплектующих и курс рубля

Разгоняютпроизводители, замечает Голубятников. Если один из них по каким-то причинам повышает стоимость продукции, остальные начинают подтягиваться, чтобы получить больше прибыли, пояснил он.