С чем справится российский аналог SWIFT

4 февраля. FINMARKET.RU - В случае введения жестких санкций в отношении РФ российский аналог, Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), закроет потребности внутреннего платежного трафика, но возможности для проведения международных операций будут резко ограничены, считают эксперты Institute of International Finance (IIF).

Как говорится в исследовании IIF, российские платежные системы не обладают достаточным международным охватом, чтобы компенсироватьот международных провайдеров. По мнению экспертов, необходимого для операций международного охвата не даст и связка с аналогичной китайской системой SNAPS, пишет "Коммерсант"

IIF констатирует, что сейчас в СПФС зарегистрированы около 400 финансовых учреждений. В 2020 году доля банковских платежей через "домашнюю" российскую систему увеличилась до 23%. При этом на безналичные расчеты в РФ приходится уже более 70% всех платежей. В IIF считают, что в случае необходимости СПФС полноценно сможет обработать весь внутренний трафик - и в этом смысле "отключение SWIFT" в любой форме не вызовет прямого коллапса финансовой системы РФ, внутренний платежный рынок СПФС останется работоспособным (в работе IIF не обсуждает вторичные эффекты таких действий для финансовой системы).

Способность же существующей инфраструктуры обеспечить трансграничные платежи в глазах IIF выглядит сомнительной. Так, пока даже некоторые работающие в России зарубежные банки не присоединились к СПФС. "Процесс увеличения доли операций, проводимых в системе, вероятно, займет время, однако критической слабостью остается именно недостаток международных связей и ограничения на проведение трансграничных операций", - указали эксперты.

Прогнозируется, что от отключения России от SWIFT в первую очередь пострадает торговля, в том числе экспорт углеводородов в ЕС объемом в $100 млрд в год: проблема актуальна даже в случае, если госструктуры в РФ не будут заинтересованы в сокращении рыночных поставок топлива в Европу.