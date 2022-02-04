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04 февраля 2022 года 10:20

"Надомных" IT-специалистов хотят вывести из тени

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DPA/TACC
DPA/TACC
4 февраля. FINMARKET.RU - Бизнес предложил вдвое поднять планку доходов для "надомных" IT-специалистов, позволяющую им пользоваться статусом самозанятых и иметь налоговые льготы. Идея представлена в докладе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), подготовленном для правительства, ЦБ, Госдумы и Совета Федерации, пишут "Известия".

Как отмечается в докладе, максимальный уровень доходов самозанятых IТ-специалистов, привлекаемых цифровыми экосистемами и платформами для оказания услуг потребителям, следует поднять с нынешних 2,4 млн рублей до 5 млн рублей в год.

"С учетом среднегодового темпа роста зарплат в 10%, увеличение порогового значения дохода, при котором возможно применение специального режима налогообложения для самозанятых, позволит увеличить число физических лиц (…), ведущих деятельность в области ИТ в легальном поле, а также обеспечит рост налоговых отчислений от их деятельности", - выразили надежду авторы инициативы.

Как считает вице-президент РСПП Сергей Мытенко, логично было бы поднять максимальную сумму доходов не только для самозанятых IТ-специалистов, но и для других категорий работников. "Но здесь надо смотреть на риски: подобное повышение может привести к разного рода налоговым злоупотреблениям, реакция на это Минфина может быть очень непростой", - считает он.

Повышение максимального уровня доходов для самозанятых IT-специалистов позволит многим из них выйти из тени, ведь часть "надомных" программистов вообще не платит налогов, считает президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  IT-специалисты,  доходы,  планка,  повышение

 
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