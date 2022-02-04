Сервис платежей для самозанятых может заработать уже в этом месяце

4 февраля. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба в ближайшее время планирует запуститьплатежей для самозанятых напрямую из приложения "Мой налог", рассказали "Известиям" источники из числа участников рынка. Причем новый функционал может заработать уже в феврале этого года.

Сервис будет полезен для тех, у кого нет своего сайта, так как им больше не нужно будет регистрироваться в сторонних платежных сервисах. Всё будет аккумулировано в "Моем налоге", который есть у каждого гражданина со статусом самозанятого. Ему остается только выбрать в приложении платежный сервис: далее будет выставлен счет для покупателей и отправлен на почту или в любой мессенджер, где клиент, оплатив всё, получает электронный чек.

Под самозанятыми понимаются физлица, которые работают на себя и зарабатывают в год не более 2,4 млн рублей. Чтобы получить такой статус граждане регистрируются в приложении "Мой налог" и платят сбор в размере 4% при работе с физлицами и 6% - с юрлицами и ИП. По итогам 2021 года взарегистрированы 3,5 млн самозанятых.

Как считают эксперты, Опрошенные "Известиями", функция по приему платежей напрямую в "Моем налоге" будет удобна для самозанятых, потребность в появлении такого сервиса высока. Его правильная реализация позволит снизить размер комиссии на рынке, которые порой доходят до 5% от суммы трансакции, рассчитывают специалисты.