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04 февраля 2022 года 09:05
Сервис платежей для самозанятых может заработать уже в этом месяце
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Артем Геодакян/ТАСС
4 февраля. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба в ближайшее время планирует запустить сервис платежей для самозанятых напрямую из приложения "Мой налог", рассказали "Известиям" источники из числа участников рынка. Причем новый функционал может заработать уже в феврале этого года. Сервис будет полезен для тех, у кого нет своего сайта, так как им больше не нужно будет регистрироваться в сторонних платежных сервисах. Всё будет аккумулировано в "Моем налоге", который есть у каждого гражданина со статусом самозанятого. Ему остается только выбрать в приложении платежный сервис: далее будет выставлен счет для покупателей и отправлен на почту или в любой мессенджер, где клиент, оплатив всё, получает электронный чек. Под самозанятыми понимаются физлица, которые работают на себя и зарабатывают в год не более 2,4 млн рублей. Чтобы получить такой статус граждане регистрируются в приложении "Мой налог" и платят сбор в размере 4% при работе с физлицами и 6% - с юрлицами и ИП. По итогам 2021 года в РФ зарегистрированы 3,5 млн самозанятых. Как считают эксперты, Опрошенные "Известиями", функция по приему платежей напрямую в "Моем налоге" будет удобна для самозанятых, потребность в появлении такого сервиса высока. Его правильная реализация позволит снизить размер комиссии на рынке, которые порой доходят до 5% от суммы трансакции, рассчитывают специалисты.
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Ключевые слова: РФ, самозанятые, налоги, платежи, сервис
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