Россия поставила рекорд по выдаче межправительственных кредитов

4 февраля. FINMARKET.RU - Россия в 2021 г. выдала межправительственных экспортных кредитов на 318 млрд руб., следует из оперативных данных Федерального казначейства. Это на 100 млрд, или на 50%, больше, чем в 2020 г. Показатель 2021 г. в рублевом выражении - исторический максимум, до этого сумма выдачи межгосударственных займов редко существенно превышала 200 млрд в год, пишут "Ведомости"

В долларах Россия прокредитовала другие страны на $4,3 млрд (по среднему за 2021 г. курсу ЦБ в 73,7 руб./$). Более высокий показатель был зафиксирован 10 лет назад. В 2012 г. Россия выдала займов на сумму $4,7 млрд (по курсу 31 руб./$).

Согласно закону о бюджете, в 2021 г. было запланировано предоставление финансовых и экспортных госкредитов на 355 млрд руб.

Страны-заемщики в 2021 г. вернули России долги на сумму 205 млрд руб. Традиционно сумма выдачи Россией займов превышает возврат. Исключением за последнее десятилетие был лишь 2019 год. Тогда иностранные правительства вернули больше кредитов, чем получили, - такая ситуация возникла впервые с 2010 г. По данным казначейства, заемщики выплатили250 млрд руб. в 2019 г., тогда как в долг было предоставлено 215 млрд.