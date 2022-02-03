В "мясной" техрегламент внесут изменения

3 февраля. FINMARKET.RU - Состав российских колбас постоянно "улучшают". В этот раз Минсельхоз предлагает внести изменения в "мясной"и позволить производителям колбасы добавлять больше жира и меньше белка, чем заявлено на этикетке, пишет "Российская газета"

Изменения в техрегламент предоставляют возможность производителю отклоняться на 20% от долей белка и жира, указанных на этикетке. Например, если на маркировке указано 17 г белка на 100 г продукта, по факту в ней может быть 13,6 г, а жира вместо заявленных 18 г на 100 г продукта может быть 21,7 г на 100 г колбасы.

В действующей версии техрегламента, принятой в 2013 году, эти нормы жесткие. Но на деле добиться точного их соблюдения невозможно - один и тот же мясной отруб может содержать и 20 г, и 8 г жира. "Мясную рубленую продукцию можно стабилизировать при закладке и производстве фарша, но все равно после тепловой обработки, выдержки и охлаждении соотношение может измениться. А в цельнокусковых продуктах все зависит от натурального соотношения",- поясняет заместитель руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Максим Синельников. И в существующих "колбасных" ГОСТах такие отклонения в 20% допускаются. То есть фактически предлагаемые Минсельхозом изменения приведут техрегламент в соответствие с ГОСТами и существующей практикой.

Производители вынуждены оптимизировать рецептуру, чтобы сохранить рентабельность. Но делают они это, скорее, не за счет увеличения доли жира, а, например, с помощью замены дорогой говядины дешевой курицей. Раньшепроизводилась в основном из свинины и говядины. Пусть из молочных пород и более дешевая, но та говядина была лучше для изготовления колбасы, чем курица, говорит заместитель директора по научной работе Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Анастасия Семенова.. Производитель обязан указывать, из какого мяса колбаса. Просто не каждый потребитель это читает. "Дешевая колбаса из мяса птицы на растущей инфляции будет заменять дорогие колбасы из говядины и свинины. И это факт. А значит, будет меняться и вкус колбасных изделий",- говорит Семенова.