Онлайн-продажи товаров повседневного спроса достигли в 2021 году рекорда

3 февраля. FINMARKET.RU - Российские ритейлеры в 2021 г. черезпродали товары повседневного спроса (эта категория включает продукты питания, напитки, бытовую химию и проч.) на 329 млрд руб. Такие данные "Ведомостям" предоставила аналитическая компания Data Insight. По ее данным, это рекордный показатель за всю историю этого рынка. К примеру, в 2020 г. онлайн-продажи были в 2,5 раза меньше.

Рост онлайн-продаж подтверждают и сами ритейлеры. Так, у Metro Cash & Carry этот показатель за год увеличился вдвое, говорит представитель сети. По его словам, сейчас общее количество заказов у компании (с учетом доставки из "Сбермаркета") составляет 10 млн единиц в год, а на долю онлайн-продаж у нее уже приходится 25% оборота.

С 0,3 до 5% вырос этот показатель и у "Ашана", отмечает его представитель. Ритейлер намерен увеличить его к концу 2023 г. до 20%. "Сбермаркет" за 2021 г. нарастил количество заказов более чем в 4 раза с 5,9 млн до 24 млн, в декабрьский пик сервис обрабатывал свыше 216 000 заказов в день, хотя годом ранее было не более 68 000, говорит сооснователь компании Дмитрий Жулин. Сеть "Магнит" в конце прошлого года, по словам представителя компании, преодолела планку в 100 000 заказов в сутки. На 275% увеличилось число доставок и у "Вкусвилла", рекорд сети - 210 374 заказа в сутки.

Сильнее всего выросли категории свежих продуктов и готовых блюд, отмечают опрошенные "Ведомостями" компании.

Активный рост онлайн-продаж у ритейлеров старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова связывает в том числе с развитием у сервисов формата быстрой доставки. По ее словам, из 12 крупнейших игроков в этом сегменте 11 уже предоставляют или тестируют эту услугу. В итоге доля заказов, время доставки которых превышает 2 часа, снизилась с 23% в декабре 2020 г. до 12% к концу прошлого года, говорит Пашкова. Увеличению онлайн-продаж способствовала и региональная экспансия ритейлеров.

Онлайн-продажи товаров повседневного спроса продолжат расти и в 2022 г., хотя темп развития этого сегмента несколько снизится, прогнозирует Data Insight.