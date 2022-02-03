Власти подготовили план реформы техосмотра

3 февраля. FINMARKET.RU - Правительство утвердило "дорожную карту" дальнейшего реформирования отрасли техосмотра в 2022-2023 годах, пишет "Коммерсант"

Ранее Госдума приняла закон, отменивший с 30 декабря 2021 года обязательное ТО для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов. Теперь ГИБДД проверяет диагностическую карту при перерегистрации транспортного средства старше четырех лет на нового собственника. Многие автовладельцы уже столкнулись с нововведением, поскольку из-за дефицита машин в салонах растет вторичный рынок. Для собственников такси, автобусов и грузовиков ТО осталось обязательным. С 1 марта для них вводится штраф в 2 тыс. руб. за езду без ТО (в том числе будет выноситься на основе данных с камер).

В "дорожной карте" говорится, что должен последовать и пересмотр тарифов.

Сегодня регионы используют методику 2012 года - операторы ТО считают документ устаревшим. Вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках "дорожной карты" поручил ФАС не позднее 1 апреля представить в правительство доклад о планируемых изменениях в методику, которые должны вступить в силу до 30 мая 2022 года.

Минтранс вместе с МВД до 1 февраля должны представить в правительство проект постановления об упрощении правил ТО. По данным газеты, это уже сделано: в рамках этого документа из перечня обязательных процедур уберут проверки потеков двигателя, коробки передач, кондиционера, а также наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. В Минтрансе их считают избыточными. Ведомство также должно будет пересмотреть и требования к операторам, внеся поправки в ведомственный приказ №232. Он уже менялся в 2021 году, теперь, судя по всему, рынок ждет еще одна порция смягчений.

Полномочия по проверке операторов ТО передадут из Российского союза автостраховщиков (РСА) в Росаккредитацию намерена сделать контроль за техосмотром "прозрачным и понятным" с помощью "цифровых сервисов"