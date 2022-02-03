Спрос россиян на ювелирные украшения вырос на четверть

3 февраля. FINMARKET.RU - По данным ассоциации "Гильдия ювелиров России", продажи ювелирных изделий в натуральном и денежном выражении в 2021 году выросли на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, пишут "Известия"

В прошлом году вырос и средний чек на- на 27% по сравнению с 2020 годом и на 17% в сравнении с 2019-м, рассказал генеральный директор "585*Золотой" Алексей Феликсов. По данным компании, одной из самых популярных товарных групп в 2021 году стали обручальные кольца. Их продажи увеличились на 19% по сравнению с 2020 годом и на 15% в сравнении с 2019 годом. Также спросом пользовались золотые цепочки и браслеты, реализация которых подскочила на 20%, и украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями среднего и высокого ценового сегментов - в этой категории плюс 25%.

"Во время пандемии мы увидели снижение интереса покупателей к ювелирным изделиям. Сказался тренд на рациональное потребление в кризис и неуверенность в будущем. Однако в 2021 году, по нашим данным,стал расти - в денежном выражении продажи выросли на 12%", - отметила директор по маркетингу сети магазинов Adamas Анастасия Тугбаева.

По данным компании, наибольший интерес пришелся на изделия с бриллиантами. В 2021 году спрос на эту категорию украшений вырос на 20% в сравнении с 2020-м, а в январе 2022-го по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - на 19%. В Adamas отметили, что за последние три месяца 40% продаж от общего объема приходится на украшения с бриллиантами.

Рост спроса на украшения с бриллиантами подтвердили и в российской алмазодобывающей компании "АЛРОСА". По ее данным, такая тенденция характерна и для других стран. Там пояснили, что в условиях ограничений на путешествия из-за коронавируса многие люди стали откладывать средства на другие "эмоциональные" подарки. Кроме того, рост продаж украшений в прошлом году подстегнуло и увеличение числа свадеб за счет тех, которые перенеслись из-за пандемии в 2020 году. Также украшения всё чаще стали приобретать в инвестиционных целях, пояснили в "компании АЛРОСА".

Рост простимулировали онлайн-продажи ювелирки, перераспределение трат с путешествий на покупку украшений, а также отложенный спрос. В 2022 году ситуация может измениться - в компаниях ожидают роста цен на украшения на 10-15%, что может сказаться на спросе.