- - выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - (+77,0%);
- - производство машин и оборудования, не включенного в другие группировки (включая станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудование, сельскохозяйственной техники и т.п.), - рост в 1,5 раза;
- - выпуск компьютеров, их комплектующих и периферии - (+43,3%);
- - производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (+25,8%);
- - выпуск резиновых и пластмассовых изделий - (+21,9%);
- - производство текстильных изделий - (+21,9%);
- - ремонт и монтаж техники и оборудования - (+21,1%);
- - выпуск электрического оборудования - (+20,7%);
- - производство химических веществ - (+16,9%);
- - производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - (+16,0%).
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02 февраля 2022 года 19:00
Рост промпроизводства в декабре в России составил 6,1%, в 2021 году - 5,3%
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Валерий Матыцин/ТАСС
В декабре рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,1% после 7,6% в ноябре, сообщил Росстат. По отношению к декабрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 10%. В целом за 2021 год промышленность увеличилась на 5,3% после снижения на 2,1% в 2020 году
2 февраля. FINMARKET.RU - В декабре 2021 года промышленное производство в РФ выросло на 6,1% по сравнению с декабрем 2020 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В ноябре 2021 года рост, согласно пересмотренным данным, составил 7,6%. Ранее сообщалось о повышении на 7%. В октябре, согласно пересмотренным данным, промышленность в годовом выражении выросла на 7,6%, с сентябре на 6,8%, в августе - на 4,5%, июле - на 6,8%, в июне - на 10%, в мае - на 11,7%, в апреле - на 7,1%, в марте - на 1,6%, в феврале - снизилась на 3,7%, в январе - уменьшилась на 2,3%. "Данные за 2020-2021 годы уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства", - отмечает Росстат. По сравнению с ноябрем текущего года промпроизводство увеличилось на 12,5%. В целом за 2021 год рост промпроизводства составил 5,3% после снижения на 2,1% в 2020 году. В 4-м квартале промышленность увеличилась на 7,1%. С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в декабре выросло на 1,2% после повышения на 0,7% месяцем ранее. Ожидания экономистов выглядели менее оптимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал повышение промпроизводства за декабрь на 4,1% в годовом выражении. В целом за год аналитики ожидали рост на 5,1%. Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз по росту промпроизводства в 2021 году - до 4,2% с 2,0%. Прогноз роста промышленности на 2022 год снижен с 3,6% до 3,3%, на 2023 год - с 2,9% до 2,4%, на 2024 год - с 2,7% до 2,2%. В сфере добычи полезных ископаемых рост производства замедлился до 10% В сфере добычи полезных ископаемых в декабре повышение объема производства в годовом выражении замедлилось до 10% после роста на 10,7% в ноябре. В 2021 году показатель увеличился на 4,8%. В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства замедлился до 4,3% после повышения на 6,1% месяцем ранее. За год - рост на 5%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в декабре составил 1,9%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - 9,6%. В 2021 году повышение составило 6,8% и 15,8%, соответственно. Рост промпроизводства к декабрю 2019 года составил 10% Промпроизводство выросло к "доковидному" декабрю 2019 года на 10%, указывает Росстат. "Рост промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19 составил 10,0% (декабрь 2021 года к декабрю 2019 года). При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 14,2%, сырьевые отрасли - на 3,4%, энергетический сектор - на 8,0%, отрасли, связанные с водоснабжениеми водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 24,8%", - говорится в сообщении Росстата. В обрабатывающих отраслях наибольший рост к декабрю 2019 года показали
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Ключевые слова: Россия, промпроизводство
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