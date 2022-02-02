Рост промпроизводства в декабре в России составил 6,1%, в 2021 году - 5,3%

В декабре рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,1% после 7,6% в ноябре, сообщил Росстат. По отношению к декабрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 10%. В целом за 2021 год промышленность увеличилась на 5,3% после снижения на 2,1% в 2020 году

2 февраля. FINMARKET.RU - В декабре 2021 года промышленное производство в РФ выросло на 6,1% по сравнению с декабрем 2020 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В ноябре 2021 года рост, согласно пересмотренным данным, составил 7,6%. Ранее сообщалось о повышении на 7%. В октябре, согласно пересмотренным данным, промышленность в годовом выражении выросла на 7,6%, с сентябре на 6,8%, в августе - на 4,5%, июле - на 6,8%, в июне - на 10%, в мае - на 11,7%, в апреле - на 7,1%, в марте - на 1,6%, в феврале - снизилась на 3,7%, в январе - уменьшилась на 2,3%.

"Данные за 2020-2021 годы уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства", - отмечает Росстат.

По сравнению с ноябрем текущего годаувеличилось на 12,5%.

В целом за 2021 год рост промпроизводства составил 5,3% после снижения на 2,1% в 2020 году. В 4-м квартале промышленность увеличилась на 7,1%.

С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в декабре выросло на 1,2% после повышения на 0,7% месяцем ранее.

Ожидания экономистов выглядели менее оптимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал повышение промпроизводства за декабрь на 4,1% в годовом выражении. В целом за год аналитики ожидали рост на 5,1%.

Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз по росту промпроизводства в 2021 году - до 4,2% с 2,0%. Прогноз роста промышленности на 2022 год снижен с 3,6% до 3,3%, на 2023 год - с 2,9% до 2,4%, на 2024 год - с 2,7% до 2,2%.

В сфере добычи полезных ископаемых в декабре повышение объема производства в годовом выражении замедлилось до 10% после роста на 10,7% в ноябре. В 2021 году показатель увеличился на 4,8%.

В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства замедлился до 4,3% после повышения на 6,1% месяцем ранее. За год - рост на 5%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в декабре составил 1,9%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - 9,6%. В 2021 году повышение составило 6,8% и 15,8%, соответственно.

Промпроизводство выросло к "доковидному" декабрю 2019 года на 10%, указывает Росстат.

"Рост промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19 составил 10,0% (декабрь 2021 года к декабрю 2019 года). При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 14,2%, сырьевые отрасли - на 3,4%, энергетический сектор - на 8,0%, отрасли, связанные с водоснабжениеми водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 24,8%", - говорится в сообщении Росстата.

- выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - (+77,0%);

- производство машин и оборудования, не включенного в другие группировки (включая станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудование, сельскохозяйственной техники и т.п.), - рост в 1,5 раза;

- выпуск компьютеров, их комплектующих и периферии - (+43,3%);

- производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (+25,8%);

- выпуск резиновых и пластмассовых изделий - (+21,9%);

- производство текстильных изделий - (+21,9%);

- ремонт и монтаж техники и оборудования - (+21,1%);

- выпуск электрического оборудования - (+20,7%);

- производство химических веществ - (+16,9%);

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - (+16,0%).

В декабре добыто 38,7 млн т угля всех сортов, что на 4,8% больше, чем в декабре 2020 года, но на 1,1% меньше, чем в ноябре 2021 года. В целом за 2021 год добыто 432 млн т угля, что на 8,5% больше, чем за 2020 год.

Добыча нефти с учетом газового конденсата в декабре увеличилась по сравнению с декабрем 2020 года на 8,6% и составила 46,2 млн т. По сравнению с ноябрем 2021 года добыча увеличилась на 3,6%. За 2021 год добыто 524 млн т нефти с учетом газового конденсата, что на 2,1% больше, чем за 2020 год.

Нефти без газового конденсата добыто 43,0 млн т, что на 9,2% больше, чем в декабре 2020 года, и на 3,5% больше, чем в ноябре 2021 года.

Горючего природного газа (газа естественного) добыто в декабре 60,1 млрд кубометров, что на 2,8% больше, чем в декабре 2020 года. По сравнению с ноябрем 2021 года добыча увеличилась на 4,4%. За 2021 год добыто 662 млрд кубометров природного газа, что на 10,6% больше, чем за 2020 год.

Сжиженного природного газа (СПГ) в декабре произведено 3,0 млн т, что на 4,1% больше, чем в декабре 2020 года, и на 4,8% больше, чем в ноябре 2021 года. За 2021 год произведено 30,1 млн т СПГ, что на 1,1% меньше, чем за прошлый год.

Добыча металлических руд в декабре 2021 года увеличилась на 3,1% по сравнению с декабрем 2020 года. Однако по сравнению с ноябрем 2021 года она снизилась на 0,1%. Рост объемов добычи металлических руд в целом за 2021 год составил 0,9%.