Правительству предлагают ввести в РФ регулирование криптовалют под контролем ЦБ

2 февраля. FINMARKET.RU - Компания BitRiver (крупнейший оператор дата-центров в России, предоставляет услуги хостинга и готовые решения для энергоемких вычислений, прежде всего майнинга криптовалют) предложила главе правительства Михаилу Мишустину собственное видение регулирования выпуска и обращения криптовалют в России, а также схему возможного налогообложения отрасли.

Как пишут "Ведомости" , в письме BitRiver отмечается, что необходимо ввести в гражданский правооборот под контролем ЦБкриптобирж и криптообменников как основных площадок, где будут осуществляться организованное обращение и торги цифровыми валютами. Пока такие компании (в том числе крупнейшая криптобиржа Binance) не представлены в России на уровне юридических лиц.

BitRiver описала и возможную схему налогообложения. При купле-продажеследует взимать налог по схеме: налогооблагаемая база = стоимость продажи - стоимость покупки. При этом база для произведенной, или "намайненной", налогоплательщиком криптовалюты будет рассчитываться как доход от ее реализации за вычетом расходов на электроэнергию, амортизацию оборудования, а также иные расходы за тот период, когда криптовалюта производилась.

Кроме того, в компании предлагают не взимать НДС с криптовалютных операций. Дело в том, что цифровые валюты очень чувствительны к любым ценовым надбавкам в силу своей децентрализованной природы, поясняется в письме.

В BitRiver не выступают за использование криптовалют в качестве средства платежа, но просят легализовать майнинг на территории России. По их оценкам, "добычей" одного лишь биткойна занимается около 300 тыс. майнеров (физических и юридических лиц) в стране, что в среднем приносит $1,5 млрд в год, и еще около $2,5 млрд в год зарабатывают производители других криптовалют (таких как эфир, монеро и проч.).

Таким образом, если взимать налог на прибыль или НДФЛ с операций с виртуальной валютой при переводе в фиатные средства, то в консолидированный бюджет России будет в среднем ежегодно поступать более 50 млрд руб. в виде доходов, оценил "Ведомостям" основатель и гендиректор BitRiver Игорь Рунец. Он уверен, что легализация майнинга вызовет дополнительный мощный приток российских и иностранных инвестиций в Россию в строительство центров обработки данных (ЦОД) с энергоемкими вычислениями, в проекты финтехов, а в перспективе - в российское оборудование для ЦОД на сумму свыше 100 млрд руб. в год только на первых этапах.