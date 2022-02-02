.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
02 февраля 2022 года 10:27
Правительству предлагают ввести в РФ регулирование криптовалют под контролем ЦБ
|0
Александр Рюмин/ТАСС
2 февраля. FINMARKET.RU - Компания BitRiver (крупнейший оператор дата-центров в России, предоставляет услуги хостинга и готовые решения для энергоемких вычислений, прежде всего майнинга криптовалют) предложила главе правительства Михаилу Мишустину собственное видение регулирования выпуска и обращения криптовалют в России, а также схему возможного налогообложения отрасли. Как пишут "Ведомости", в письме BitRiver отмечается, что необходимо ввести в гражданский правооборот под контролем ЦБ регулирование криптобирж и криптообменников как основных площадок, где будут осуществляться организованное обращение и торги цифровыми валютами. Пока такие компании (в том числе крупнейшая криптобиржа Binance) не представлены в России на уровне юридических лиц. BitRiver описала и возможную схему налогообложения. При купле-продаже криптовалюты следует взимать налог по схеме: налогооблагаемая база = стоимость продажи - стоимость покупки. При этом база для произведенной, или "намайненной", налогоплательщиком криптовалюты будет рассчитываться как доход от ее реализации за вычетом расходов на электроэнергию, амортизацию оборудования, а также иные расходы за тот период, когда криптовалюта производилась. Кроме того, в компании предлагают не взимать НДС с криптовалютных операций. Дело в том, что цифровые валюты очень чувствительны к любым ценовым надбавкам в силу своей децентрализованной природы, поясняется в письме. В BitRiver не выступают за использование криптовалют в качестве средства платежа, но просят легализовать майнинг на территории России. По их оценкам, "добычей" одного лишь биткойна занимается около 300 тыс. майнеров (физических и юридических лиц) в стране, что в среднем приносит $1,5 млрд в год, и еще около $2,5 млрд в год зарабатывают производители других криптовалют (таких как эфир, монеро и проч.). Таким образом, если взимать налог на прибыль или НДФЛ с операций с виртуальной валютой при переводе в фиатные средства, то в консолидированный бюджет России будет в среднем ежегодно поступать более 50 млрд руб. в виде доходов, оценил "Ведомостям" основатель и гендиректор BitRiver Игорь Рунец. Он уверен, что легализация майнинга вызовет дополнительный мощный приток российских и иностранных инвестиций в Россию в строительство центров обработки данных (ЦОД) с энергоемкими вычислениями, в проекты финтехов, а в перспективе - в российское оборудование для ЦОД на сумму свыше 100 млрд руб. в год только на первых этапах.
.
Ключевые слова: РФ, криптовалюты, регулирование, предложения
Материалы по теме
- Банк России предлагает запретить в России майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют
- ЦБ РФ не запрещает россиянам владеть криптовалютами, но против использования российской инфраструктуры для этого
- Майнинг криптовалют можно поставить под контроль, пополнять бюджет РФ - глава комитета Госдумы
- В России запрет на обращение криптовалют усложнит контроль за ними и не решит проблем с мошенничеством - РАЭК
- Банк России подтвердил свою жесткую позицию по отношению к криптовалютам
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.