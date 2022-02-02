НПФ фингрупп активно вкладываются в активы своих банков

2 февраля. FINMARKET.RU - В 2021 году, входящие в крупнейшие финансовые группы, вложили в ценные бумаги и депозиты родственных кредитных организаций 264 млрд руб. пенсионных средств граждан - более 7% от совокупного портфеля фондов, свидетельствуют расчеты "Коммерсанта"

В НПФ утверждают, что инвестиции в близкиепрежде всего преследуют интересы клиентов. Однако Центробанк не одобряетНПФ в финансовый сектор. Куратор отрасли нынешний зампред ЦБ Филипп Габуния отмечал, что инвестиции пенсионных средств "частично "съедают" банковские посредники". Глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявляла, что регулятор "стимулирует долгосрочные вложения НПФ в реальный сектор" против финансового (цитаты по "Интерфаксу"). Тем не менее на конец 3-го квартала 2021 года почти четверть вложений пенсионных средств НПФ приходилось именно на финансовый сектор. По расчетам "Ъ", из этой суммы по пенсионным накоплениям пятая часть, а по пенсионным резервам почти треть приходятся на связанные банковские структуры.

Эксперты не видят в этом большой проблемы. "Входящие в крупнейшие банковско-пенсионные группы кредитные организации обладают высоким кредитным качеством, что при условии обеспечения рыночной доходности делает их инструменты достаточно выгодными для клиентов", - полагает гендиректор компании "Эксперт Бизнес-решения" Павел Митрофанов. Выгодны они и для банков, добавляет эксперт. Однако, признает он, это удлиняет путь денег до реального сектора и ЦБ "стоит задуматься, как исключить лишних посредников".