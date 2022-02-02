Страховщики нашли уловки для отказа выплаты по ОСАГО

2 февраля. FINMARKET.RU - Финансовый уполномоченный разъяснил разницу между экономической и фактической гибелью автомобиля. Это пришлось делать и даже отстаивать свою позицию в судах, поскольку страховщики начали незаконную практику прекращения договоровпосле выплаты по аварии. И отказывали на этом основании в выплате в следующем ДТП. В результате страдают и те, кто в аварии виноват, и те, кто не по своей вине в нее попал, пишет "Российская газета".

Страховщики прекращают договор ОСАГО в одностороннем порядке якобы по факту конструктивной гибели автомобиля. Но водителя о прекращении полиса в известность не ставят. А то, что потом автовладелец машину восстановил, ездит на ней, причем полис в системе ОСАГО числится действующим, их не трогает. Если он снова попадет в ДТП по чужой вине, то как бы свой страховщик отправит его к страховщику причинителя вреда. А если он попадет в аварию по своей вине, то пострадавшему откажут в выплате. Но это все - незаконно, считает главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, на которого ссылается "РГ".

Но не все страховщики с этим не согласны. И обжалуют решение финуполномоченного в судах. Но там придерживаются того же мнения, что и финуполномоченный, обязывая страховщиков произвести выплаты.

Юрий Воронин также отметил, что страховщики, ссылающиеся на прекращение договора ОСАГО при "экономической гибели" автомобиля, не оспаривают того, что после такого прекращения можно заключить новый договор ОСАГО взамен прекратившегося. Проблема еще и в том, что автовладелец продолжает эксплуатировать свой автомобиль в полной уверенности, что имеет полис ОСАГО. А если страховщик его уведомил о досрочном расторжении договора, то это оборачивается дополнительными хлопотами - заключением нового договора ОСАГО, поясняет Воронин.

При этом, по сути, если автовладелец в ДТП не виноват, то страховщик возместит расходы, получив компенсацию от страховщика виновника аварии. А автовладелец должен все равно заключить новый договор. То есть еще раз заплатить страховщику не пойми за что.

Позицию финуполномоченного поддерживают и в Центробанке. Но те самые некоторые страховщики, которые пользуются такой незаконной схемой, считают, что ее нужно узаконить и внести поправки в закон об ОСАГО.

В конце недели Российский союз автостраховщиков планирует разместить для общественного обсуждения новые справочники средней стоимости запчастей и восстановительного ремонта автомобилей, сообщил "РГ" исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.