Авиабилеты за рубеж с начала зимы подорожали на 6-10%

2 февраля. FINMARKET.RU -по зарубежным направлениям с начала зимы автоматически подорожали на 6-10% из-за ослабления рубля. Это следует из анализа внутреннего курса Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), который провели "Известия"

Согласно этому курсу осуществляются все расчеты между участниками авиатранспортного рынка. Его изменение напрямую влияет на цену билетов на международные рейсы авиакомпаний, а также на рейсы иностранных перевозчиков, сказали газете в агентстве Biletix. Стоимость перелетов между странами номинируется в валюте, а тариф в рублях формируется на базе курсов IATA, добавил младший партнер Bain&Company Сергей Зайцев.

В России курс IATA привязан к официальному курсу ЦБ по итогам торгов каждый понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. Показатель меняется еженедельно в полночь со вторника на среду. Со 2 по 8 февраля валютный курс в соответствии с резолюцией IATA для евро установлен на отметке 87 руб., для доллара - 77,5 руб., сказано на сайте международной дистрибьюторской системы Sabre. Это на 6% и 10% соответственно выше курса IATA, установленного с 27 октября по 2 ноября, когда в авиации начинался зимний сезон.

В результате авиабилеты на международные рейсы с начала зимы подорожали: на каждые 100 евробилета пассажирам нужно будет заплатить дополнительно 500 руб., а на каждые $100 - 700 руб., подсчитали "Известия".

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и председатель совета директоров холдинга "ВИП-Сервис" Дмитрий Горин подтвердил, что за 3 месяца валютных колебаний цены на перелеты за рубеж выросли до 10%.

По оценке "Уральских авиалиний", ослабление курса нацвалюты на 10 руб. влечет за собойсебестоимости перевозки одного пассажира в среднем на 1 тыс. руб. на международных рейсах и на 500 руб. - на внутренних.

Курс рубля может повлиять на стоимость билетов по России только в долгосрочной перспективе, отметил Зайцев. Так, если валютные расходы авиакомпаний сильно растут, они будут вынуждены поднимать стоимость билетов, в том числе на внутренних маршрутах, чтобы сохранить нужный уровень рентабельности, добавил он.