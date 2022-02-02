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02 февраля 2022 года 08:40
С 2023 года у граждан появится возможность уплаты налогов по ИНН
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Антон Вергун/ТАСС
2 февраля. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) предоставит налогоплательщикам возможность погашать свои обязательства перед бюджетом по ИНН - аналогично переводу средств по номеру телефона. Такая опция будет доступна пользователям Единого налогового счета (ЕНС) - нового способа уплаты налогов одним платежом. Об этом говорится в брошюре, подготовленной ФНС в ответ на наиболее волнующие бизнес вопросы о механике ЕНС, пишут "Ведомости". Функцию оплаты по ИНН интегрируют в личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой. Механизм ЕНС планируется внедрить с 2023 г. К его запуску будут расширены сервисы для налогоплательщиков, уточняется в брошюре. Кроме возможности непосредственно оплаты по ИНН, в личном кабинете можно будет настроить автоплатеж. Кроме того, там будет доступна детализированная информация обо всех начисленных и уплаченных налогах, о распределении единого платежа. Согласно внесенному в Госдуму законопроекту о ЕНС, предполагается установить единые сроки уплаты налогов - 25-е число каждого месяца. На вопрос бизнеса, почему в качестве базовой выбрана именно эта дата, налоговики отвечают следующее. Единый срок уплаты максимально приближен к календарю, действующему в настоящее время, а для ряда обязательств график даже сдвинулся на более поздний, сообщается в брошюре. Законопроект строго регламентирует очередность зачета поступлений в бюджет. Сначала будет погашена недоимка, начиная с наиболее ранней, поскольку чем больше просрочка, тем серьезнее санкции (ст. 75 НК). Во вторую очередь будут зачтены текущие платежи, затем - пени, проценты и штрафы. Но ситуации, когда у налогоплательщика в одном бюджете есть переплата, а перед другим задолженность, будут исключены, подчеркивается в брошюре. ЕНС позволяет заплатить налоги авансом, но это не обязательно, пишет ФНС. Внесенные заранее деньги можно вернуть до срока уплаты налогов. Законопроект сокращает количество случаев, когда налоговая из-за задержки возврата НДС или неправомерного удержания средств должна вернуть деньги с процентами. Однако в брошюре налоговая уверяет, что ее обязанность вернуть деньги с процентами в случае задержки сохранится. Налогоплательщик сможет оспорить неправомерно начисленные суммы и списания. Все существующие сейчас способы разрешения конфликтов сохранятся. "Если долг оспаривается в апелляционном порядке или в суде и судом наложены обеспечительные меры, указанная сумма не подлежит взысканию и исключается из ЕНС", - пояснила ФНС. Налоговики позиционируют ЕНС как способ "сэкономить деньги и нервы" налогоплательщиков.
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