Цены в 2021 году для богатых и бедных росли схожим образом

1 февраля. FINMARKET.RU -в ходе статистических работ рассчитал индексы потребительских цен (ИПЦ) и их структуру для 10 доходных групп населения РФ в 2021 г. Так, по данным Росстата, прошлогодний всплеск инфляции был относительно близок к идее социальной справедливости: для самых низкодоходных групп инфляция менее чем на один процентный пункт превышала инфляцию для высокодоходных. Продовольственная инфляция для бедных была явно выше, чем для богатых, ана услуги и непродовольственные товары для их типичного потребления, наоборот, росли медленнее.

Как пишет "Коммерсант" , фактически речь идет о динамике стоимости (и структуре) стоимости десяти типичных "корзин" потребления.

Так, "корзину" десятого (наиболее богатого) дециля отличают лишь зарубежные поездки, которые недоступны (и не потребляются в силу этого) беднейшим первым децилем, также беднейшие слои (что контринтуитивно) совсем не покупают новые отечественные автомобили, в отличие от подержанных иномарок. В остальном по наполнению "корзины" крайне близки - в них различны только объемы типичного потребления товаров и услуг: богатые покупают то же самое, что и бедные, но тратят на это больше (видимо, вследствие лучшего качества).

В 2021 году в среднем по РФ на продовольствие домохозяйства расходовали 38,2% общих расходов, на услуги - 26,8%, на непродовольственные товары - остальные 35%. Для беднейшего, десятого дециля доля продовольствия в расходах - 50,3%, непродовольственных товаров - 24,9%, услуг - столько же. В богатейшем, десятом дециле доля услуг непринципиально больше - 27,8%, доля продовольствия - 27,3%, остальное уходит на непродовольственные товары.

Если судить о динамике инфляции по разрыву между "корзинами" первого и десятого дециля, то разница в инфляции (приросте ИПЦ) за 2021 год для них довольно невелика: это 9% для самых бедных и 8,7% для самых богатых. Однако, отмечает Ъ, более показательновторого и девятого дециля, где разница составляет 0,7 п. п. Для самых бедных предсказуемо (но не радикально) выше продовольственная инфляция (на 2,9 п. п. между первым и десятым децилями, на 1,7 п. п.- между вторым и девятым).

Цифры по средним децилям ближе ко второму, чем к девятому, и в целом инфляция в РФ относительно "справедлива" в последние годы - во всяком случае, если сравнивать ее с инфляцией 2005-2012 годов, где она росла показательно быстрее для бедных групп. В этом смысле "золотой век" равного прироста цен для всех - это 2016 год, когда цены почти идеально одинаково росли для всех десяти "корзин".