В МВФ призывают к увеличению НДФЛ для богатых

1 февраля. FINMARKET.RU - Экономисты изв работе "Развитие индивидуального подоходного налога в переходных и бедных экономиках" на основе данных по 157 странам за период 1990-2019 годов доказали, что рост долив госбюджетах идет параллельно с увеличением всех доходов государства. Отмечается, что доля НДФЛ в доходах у развитых стран росла до 1990-х годов, а в обозначенный период упала с 9,6% до 8,6% ВВП, пишет "Коммерсант"

Развивающиеся же страны сейчас проходят тот же путь: пока (1990-2019 годы) доля подоходного налога в поступления растет - с 1% до 2,1% ВВП у бедных и с 1,9% до 3,1% у переходных экономик. МВФ связывает это с увеличением размера ВВП на душу населения, с ростом фондов зарплаты в госсекторе и с уменьшением числа самозанятых и работников сельского хозяйства, которые в большей степени связаны с неформальным сектором.

Прогрессивная шкала НДФЛ действует в подавляющем большинстве бедных стран, в отличие от переходных экономик, часто применяющих плоскую шкалу с невысокой ставкой налога. Во многих переходных экономиках с социалистическим прошлым, включая Россию, Румынию и Казахстан, независимо от наличия плоской или прогрессивной шкалы, ставка НДФЛ не превышает 15%. Для сравнения: в странах Западной Европы, в Японии, Австралии максимальная ставка НДФЛ, как правило, составляет не менее 40%.

В МВФ отмечают, что улучшение условий сбора НДФЛ увеличивает и общие поступления налогов.