Турбизнес предупредил о подорожании туров

1 февраля. FINMARKET.RU - После принятия нового закона о туризме туры могут подорожать минимум на 20%, небольшие туроператоры в регионах уйдут с рынка, считает турбизнес. Общественное обсуждение разработанного Ростуризмом законопроекта завершится 2 февраля, с возражениями турбизнеса ознакомилась "Российская газета" . Представители туриндустрии также готовят письма в Госдуму, Совет Федерации, Минэкономразвития, Ростуризм.

Ростуризм представил проект закона в декабре 2021 года. Обновить закон хотели давно, но накануне прекратили деятельность туроператоры под брендом "Музенидис Трэвел". От 27 тысяч российских туристов они получили около 18 млн евро. Компенсации же туристам в среднем составили по несколько тысяч рублей. Как поясняли в Ростуризме, с помощью нового закона планируется защитить права туриста и внутри страны, и за рубежом.

За месяц обсуждения законопроекта поступило более сотни отзывов, примерно 98% содержат критику, отметил в беседе с "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Одно из ключевых нововведений законопроекта - новая система финансовых гарантий туристам. Вместо действующих сейчас фондов персональной ответственности туроператоров и резервного фонда предполагается создать единый коллективный фонд. Взносы в него будут перечислять даже те туроператоры, которые работают только на внутреннем рынке. Из него будут выплачивать компенсации туристам и эвакуировать туристов из-за рубежа. Альтернативой станут эскроу-счета. В этом случае получить средства с счета туроператор сможет только после завершения туристом путешествия.

К росту цен приведет также новое понятие турпродукта из-за снижения конкуренции и ухода с рынка региональных туроператоров, отмечают представители турбизнеса. Ростуризм предлагает считать турпродуктом не перевозку и размещение туриста, как сейчас, а комплекс услуг, включающих размещение в гостинице, а также еще хотя бы одну услугу, например, перевозку туристов к месту отдыха, трансфер в отель, экскурсии.