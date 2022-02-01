Инвестрежим для мегапроектов будет перезапущен

1 февраля. FINMARKET.RU - Бизнес в ближайшие месяцы вновь сможет пользоваться инструментом соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) - ключевым для ускорения притока инвестиций в экономику механизмом, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Инструмент был запущен в конце 2020 г. и действовал лишь до апреля 2021 г., когда "срок годности" действующих на тот период правил заключения соглашений истек, а новый порядок, на который рассчитывали в правительстве, так и не был одобрен.

Техника подписания СЗПК не будет принципиально отличаться от предыдущей версии - заявки будут рассматриваться в таком же ручном режиме, уверяют собеседники "Ведомостей" со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития проект постановления правительства. Но у правил, как и в прошлый раз, также будет "срок годности" - заключать соглашения можно будет ориентировочно до середины июня. После этого, как ожидается, заработает государственная информационная система (ГИС) "Капиталовложения", с помощью которой инвесторы смогут подписывать СЗПК в электронной форме. О том, что ГИС планируется запустить во втором полугодии 2022 г., журналистам сообщил 31 января представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова (курирующего СЗПК) Юлия Казинец.

Впрочем, в механизм заключения СЗПК все же планируется внести ключевое изменение - функция сопровождения инвестпроектов будет эксклюзивно закреплена за ВЭБом. Согласно предыдущим правилам эти обязанности были закреплены за Агентством инвестиционного развития (АИР). В одной из версий проекта новых правил, подготовленной летом прошлого года, но так и не одобренной, функции сопровождения предлагалось разделить между ВЭБом, АИР и специально уполномоченными банками. Как писали "Ведомости" осенью, АИР фактически было дискредитировано - госструктура в определенный момент оказалась в преддефолтном состоянии, не выплачивала работникам зарплату и задолжала коммерческим банкам и контрагентам по кредитам и платежам.

ВЭБ будет проверять заявителя и предоставляемые им документы на предмет соответствия требованиям и условиям, закрепленным в законе о СЗПК. По итогам проверки институт развития будет уведомлять Минэкономразвития о возможности или невозможности заключения СЗПК. Платы за новый функционал с инвесторов ВЭБ брать не будет, уточнил источник, близкий к институту развития.

Сам механизм СЗПК, т. е. условия заключения новых соглашений, впоследствии также может быть изменен - обсуждение поправок в действующий закон параллельно ведется в специальной рабочей группе с участием представителей крупного бизнеса, напомнил близкий к правительству источник. На данном этапе принципиально оперативно, не дожидаясь изменений законодательства, предоставить компаниям возможность заключать новые соглашения, чтобы не тормозить инвестиционный цикл, и так почти на год замедлившийся из-за образовавшегося вакуума в правилах подписания СЗПК.