Покупателей квартир в новостройках избавят от переплат по ипотеке

1 февраля. FINMARKET.RU - В этом году Минфин должен разработать законопроект, который предполагает упрощенный порядок изменения закладной при оформлении права собственности на квартиру в новостройке. А именно - без заключения соответствующего соглашения. Это следует из плана законопроектной деятельности правительства, с которым ознакомились "Известия" . Согласно документу, поправки рассчитывают внести в Госдуму в ноябре.

В Минфине "Известиям" сообщили, что изменения направлены на сокращение расходов кредиторов и заемщиков, увеличение скорости рефинансирования ипотечных кредитов и повышение объемов секьюритизации. В целом изменения значительно упрощают оборот закладных на рынке ипотечного кредитования, подчеркнули там.

В ведомстве отметили: суть предложений в том, чтобы дольщики, которые одновременно являются заемщиками по ипотечному кредиту при оформлении квартиры в собственность, не подписывали новую закладную. Вместе с тем, поскольку построенный объект до этого не проходил независимую оценку, размер которой необходимо указать в закладной, ее по-прежнему придется делать (один раз), сказали в Минфине.

"Это назревшее и актуальное изменение процедуры оформления закладной. Сейчас этот процесс прописан на законодательном уровне, но требует совершенствования для упрощения взаимодействия банков, заемщиков и государственных органов", - сказала "Известиям" заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

Сегодня банки вправе требовать от покупателей новостроек дважды оформлять закладную, сказала она. Сначала - на этапе покупки квартиры по договору долевого участия, затем - при оформлении ее в собственность. Изменения вносятся в закладную через подписание дополнительного соглашения, рассказала Решетникова.

Проектируемые изменения должны повысить привлекательность приобретения строящегося жилья с использованием ипотеки, считает эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота.

Известия" направили запросы в крупные банки, работающие в России. В ВТБ, ПСБ, Райффайзенбанке, "Открытии", МКБ и УБРиБ сообщили, что уже сейчас их процессы выстроены таким образом, что заемщики оформляют закладную при покупке первичного жилья только один раз.