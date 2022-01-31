В России вырос спрос на капсульные квартиры

31 января. FINMARKET.RU - На российский рынок недвижимости возвращается тренд на уменьшение средних площадей квартир в новостройках, прогнозируют риелторы. Эксперты в сфере недвижимости изучили новостройки в 70 российских городах и составили рейтинг мини-жилья.

Лидирует в нем Новосибирск, пишет "Российская газета" . В городе выставлена на продажу студия площадью 13 кв. метров, расположенная в 24-этажной высотке практически в центре. Впрочем, на новосибирских сайтах недвижимости можно найти в продаже и студии площадью всего 8 кв. метров.в Новосибирске чаще всего приобретают для студентов из северных регионов.

Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург. Так, в апарт-проектах можно приобрести студию площадью всего лишь 13,8 кв. метра. Однако стоимость студии в Питере в 5 раз дороже, чем в Новосибирске.

В тройку лидеров рейтинга мини-жилья также попал главный курорт страны - Сочи. Здесь эксперты нашли "гостинку" площадью 15,3 кв. м.

"Из-за возросшей стоимости "квадрата" и увеличения ипотечных платежей многие покупатели сейчас готовы жертвовать размерами жилой площади", - говорит руководитель базы недвижимости Андрей Добрый.

Риелторы уверены, что тенденции на минимализм жилья в России сохранятся в ближайшие годы. В перспективе "капсулы" будут востребованы у "мигрирующих" по городам менеджеров крупных компаний или фрилансеров.

Сейчас студии и "однушки" составляют более половины квартир в строящихся домах. По данным ДОМ.РФ, из 1,9 млн квартир на них приходится 1,01 млн (53%). 7% квартир - менее 25 кв. м. И с каждым годом средняя площадь уменьшается, это стало заметно после кризиса 2014 года.

За последний год (с ноября 2020 по ноябрь 2021 года) сильнее всего уменьшились квартиры в Кировской (на 20,6%) и Белгородской (на 18%) областях. В первой десятке также Тюменская область, Севастополь, Санкт-Петербург. Новые квартиры "съежились" в 59 из 85 регионов.

В городах-миллионниках площадь новых квартир снизилась на 4,3%. Максимальное снижение в Екатеринбурге (-12,7%), Санкт-Петербурге (-12,5%), Нижнем Новгороде (-10,7%), Волгограде (-9,7%), Москве (-8,9%), Самаре (-8,5%), Подмосковье (-6,9%). Только в 4-х городах-миллионниках площадь увеличилась. В Уфе она выросла на 0,4%, в Новосибирске на 3,6%, в Красноярске на 4%, в Воронеже - сразу на 10,4%.