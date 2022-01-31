Февраль: что изменится в жизни россиян

31 января. FINMARKET.RU - В феврале материнский капитал и ряд других социальных выплат проиндексируют с учетом фактической, а не прогнозируемой инфляции — это значит, что выплаты должны вырасти на 8,4%. Кроме того, неработающих пенсионеров ждет дополнительная индексация пенсий с январских 5,9 до 8,6%. За должниками закрепят "неприкосновенный минимум" доходов, а владельцы банковских вкладов размером более миллиона рублей впервые должны будут заплатить налог, говорится в подготовленном газетой "Известия" обзоре.

В феврале ожидается индексация ряда пособий. Так, материнский капитал в этом году будет проиндексирован в начале февраля исходя из уровня фактической инфляции. До этого года маткапитал традиционно индексировался в январе по уровню прогнозируемой инфляции. Закон о переходе на новый формат, который теперь должен использоваться ежегодно, в декабре прошлого года подписал Владимир Путин.

В середине января Минтруд сообщил, что в этом году материнский капитал с учетом фактической инфляции проиндексируют на 8,4%.

Таким образом, выплата на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей и 693,1 тыс. рублей — на второго при условии, что семья не получала денег после рождения первого. Если выплата ранее была получена, за второго ребенка семье выплатят 168,6 тыс. рублей.

Так, единовременная выплата при рождении ребенка (получить ее можно вне зависимости от трудоустройства и уровня доходов родителей) составит 18,8 тыс. рублей в случае, если ребенок родился до начала февраля, и 20,4 тыс. рублей — если ребенок родился после 1 февраля. Обратиться за выплатой можно в течение полугода с момента рождения ребенка.

Минимальное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет составит 7,6 тыс. рублей в месяц, максимальная планка вырастет до 31,3 тыс. рублей (сейчас — 7 тыс. и 29,6 тыс. рублей соответственно). Если пособие уже было назначено ранее, дополнительно обращаться за перерасчетом не потребуется.

Единовременное пособие, которое выплачивается опекунам или усыновителям при передаче детей в семью, составит 20,4 тыс. рублей, а максимальное — 156,4 тыс. рублей. Всё это в случае, если ребенок будет передан после 1 февраля.

Также проиндексированы будут и некоторые другие социальные выплаты, в том числе пособие на погребение (составит 6,9 тыс. рублей), пособия тем, кто получил инвалидность из-за чернобыльской аварии, и ликвидаторам (3,1 тыс. рублей ежемесячно), героям и полным кавалерам ордена Славы (74,6 тыс. рублей ежемесячно).

Ежемесячная выплата участникам ВОВ составит 4,7 тыс. рублей.

Неработающие пенсионеры в феврале могут ожидать дополнительную индексацию пенсии. На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому страховые пенсии в стране будут проиндексированы на уровне 8,6% с 1 января 2022 года.

В январе пенсии проиндексировали на 5,9%. Таким образом, в феврале выплаты неработающим пенсионерам должны вырасти еще примерно на 2,7%.

Средняя прибавка к пенсиям после полной индексации составит около 1,4 тыс. рублей, а средний размер страховой пенсии по старости — 18,9 тыс. рублей.

Подавать дополнительных заявлений для перерасчета не потребуется, после принятия закона разница должна быть начислена ПФР автоматически вместе со следующей выплатой.

Кроме того, владельцы банковских вкладов, общая сумма которых составляет более 1 млн рублей, с февраля впервые должны будут заплатить налог. Речь идет о положениях закона, принятого еще в 2020 году. Тогда речь шла о том, что такая мера "позволит восстановить социальную справедливость".

Документ вступил в силу в прошлом году, поправки, касающиеся налогообложения, начнут действовать сейчас.

Налогообложению подлежат проценты, превышающие сумму, рассчитанную как 1 млн рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января налогового периода (календарного года), ранее пояснила журналистам старший менеджер, консультант в области налогообложения физических лиц PwC в России Елизавета Михалкина.

Таким образом, с учетом текущего значения ключевой ставки процентный доход по вкладам за 2021 год, не облагаемый налогами, составил 42,5 тыс. рублей, рассказала эксперт. За все доходы по одному или нескольким вкладам сверх этого показателя владельцам нужно будет заплатить 13% налога.

Поскольку у одного человека может быть несколько банковских вкладов, всю информацию банки теперь будут передавать ФНС, а уже налоговики определят, подлежит ли доход с них налогообложению и если да, то какую сумму необходимо заплатить. Уведомление об этом налогоплательщик получит в личном кабинете на сайте ФНС.

С начала месяца спиртные напитки могут подорожать как минимум на 5% — всё дело в акцизной ставке, которая будет повышена ровно на столько. Ожидается, что для того, чтобы не понести убытки, производители, скорее всего, поднимут цены на 5% или больше.

Также с начала месяца вступят в силу поправки к ФЗ "Об исполнительном производстве", принятые еще летом прошлого года.

Теперь по закону приставы обязаны будут оставлять на счету должника сумму, равную установленному в регионе прожиточному минимуму. Однако для этого потребуется обратиться в службу судебных приставов, чтобы подтвердить наличие постоянного дохода и его размер.

Уже в начале февраля должен завершиться переход на электронные больничные. Теперь врачи будут оформлять их в электронном виде, заверяя электронной подписью, и сразу направлять в Фонд социального страхования.

Автоматизируют и оформление медотводов — для них пропишут общую процедуру на федеральном уровне. После этого данные о противопоказаниях к прививке от коронавируса по каждому гражданину регионы должны будут направлять на портал госуслуг. Справка будет сформирована на портале в течение трех суток. Новая форма справки в том числе будет включать в себя английскую версию документа.

Ее обладатели также получат QR-код, в котором будет указана причина медотвода и организация, которая его оформила.

Тем, кто ранее уже получил сертификат, дополнительных действий предпринимать не надо — сертификаты старого образца обновятся автоматически.