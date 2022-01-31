Международные платежные системы теряют долю в РФ

31 января. FINMARKET.RU - Visa и MasterCard опасаются конкуренции с ЦБ, пишет "Коммерсантъ". Как указывает издание, Международные платежные системы (МПС) представили финансовую отчетность, где поделились опасениями о рисках, которые могут помешать им конкурировать с местными игроками, в частности в. В качестве таких факторов были названы протекционизм регулятора, развитие системы быстрых платежей (СБП) и выход новых игроков на платежный рынок. Эксперты считают такие опасения обоснованными —могут потерять существенную долю рынка в России.

"Независимо от предпосылок Visa и MasterCard будут вынуждены бороться за свою долю рынка в России, и при определенных обстоятельствах такое усиление конкуренции должно привести к росту стимулов от Visa и MasterCard для банков, к расширению дополнительных услуг по их картам, что в итоге может повысить общий уровень качества платежных услуг в России",— считает независимый эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин, цитируемый "Ъ". Но даже при хорошем сценарии доля международных платежных систем в России на горизонте пяти лет снизится на 5–10%, заключает он.