.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Из госбюджета авиакомпаниям может быть выплачено 4,2 млрд руб. компенсации за подорожавшее в январе топливо
31 января 2022 года 08:59
В России цены на молочную продукцию готовятся к росту
|2
YAY/TASS
31 января. FINMARKET.RU - Минсельхоз допускает дальнейший рост цен на молочную продукцию в РФ, но не считает, что он будет резким. "На фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей", - говорится в сообщении ведомства. При этом Минсельхоз отмечает, что "несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции". Предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности. Минсельхоз напоминает о мерах, принятых для обеспечения стабильной ценовой ситуации на молочном рынке, которые в том числе позволяют сократить издержки производителей. Это, в частности, ограничение экспорта зерна, которое, как считают в ведомстве, способствовало сдерживанию цен на корма. Кроме того, животноводам доступны льготные краткосрочные кредиты на приобретение ветпрепаратов и кормов, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока. В прошлом году на компенсацию части затрат на закупку кормов для молочного животноводства было дополнительно направлено 10,6 млрд рублей субсидий. Кроме того, с учетом удорожания материалов и работ Минсельхоз прорабатывает вопрос уточнения предельной стоимости скотоместа при расчете компенсации части понесенных затрат на проекты строительства и модернизации животноводческих комплексов, реализация которых начата с 2022 года. "Принимаемые меры в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году", - говорится в сообщении. Между тем, как сообщил в понедельник "Коммерсантъ", один из ведущих производителей молочной продукции в РФ Danone уведомил ритейлеров об удорожании части ассортимента почти на 10% с февраля на фоне роста себестоимости производства. Как сообщается в письме вице-президента по продажам Danone в РФ Майка Тигнола, на которое ссылается издание, это решение мотивировано тем, что цены на биржевые молочные продукты в декабре 2021 года достигли максимальных значений, что сказалось и на российском рынке. Так, масло жирности 72,5% за год подорожало на 45%, до 430 рублей за 1 кг, сухое обезжиренное молоко - на 35%, до 250 рублей за 1 кг. Кроме того, в Danone ссылаются на рост стоимости упаковки за четвертый квартал 2021 года в среднем на 6,9%, рост расходов на логистику на 6,7%, повышение затрат на обработку товаров, аренду и т.д. В Danone прогнозируют, что тренд на рост цен на сырье сохранится и в 2022 году. По оценкам компании, цены на сырое молоко в России в первом квартале 2022 года вырастут еще на 17%. Сахар и подсластители за первую половину 2022 года могут подорожать на 11,6%, фруктово-ягодные наполнители - на 7,4%. Как сообщалось, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу и ФАС держать на постоянном контроле ценовую ситуацию на рынке продовольствия и максимально быстро реагировать на ее изменение. Как заявила журналистам зампред комитета по аграрным вопросам Госдумы Надежда Школкина, следует готовиться к постепенному росту цен на молоко и молочные продукты. "Себестоимость по году увеличились на 16%, цена реализации молока - на 6-8%, а доходность всего лишь на 6%. Производители снизили доходность практически к нулю, если не меньше, - сказала она. - Повышение цен неизбежно: подорожала упаковка до 45% в зависимости от вида, ГСМ - на 21-26%, свою долю в рост цен привнесла и маркировка. Производители не могут держать до бесконечности свои цены на уровне нулевой доходности". Как сообщила депутат, в конце минувшей недели в Госдуме прошел круглый стол с участием представителей молочной отрасли. "Мы проработаем все предложения. Нас беспокоит все, что связано с себестоимостью и конечной ценой продукции - отрасль находится в так называемых "ножницах": с одной стороны, растет себестоимость из-за увеличения затрат на корма, упаковку, маркировку, а с другой стороны - тотальный контроль за конечной ценой", - сказала она. По словам Школкиной, в этой ситуации более эффективной мерой может стать поддержка малоимущих слоев населения со стороны государства или, например, принятие программы "Школьное молоко", которая показала эффективность во многих регионах.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Игорь 31.01.2022
Правильное решение-помогать бедным дорогими продуктами, а остальных с помощью этих же дорогих продуктов сделать бедными и больными.
Игорь 31.01.2022
Зачем поднимать цены, если можно уменьшать упаковку-вот когда все будет продаваться в пенницилиновых пузырьках тогда уж можно плавно поволновать народ.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.