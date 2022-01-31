В России цены на молочную продукцию готовятся к росту

31 января. FINMARKET.RU - Минсельхоз допускает дальнейший рост цен на молочную продукцию в, но не считает, что он будет резким.

"На фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей", - говорится в сообщении ведомства.

При этом Минсельхоз отмечает, что "несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен наи молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции". Предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности.

Минсельхоз напоминает о мерах, принятых для обеспечения стабильной ценовой ситуации на молочном рынке, которые в том числе позволяют сократить издержки производителей. Это, в частности, ограничение экспорта зерна, которое, как считают в ведомстве, способствовало сдерживанию цен на корма. Кроме того, животноводам доступны льготные краткосрочные кредиты на приобретение ветпрепаратов и кормов, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока. В прошлом году на компенсацию части затрат на закупку кормов для молочного животноводства было дополнительно направлено 10,6 млрд рублей субсидий.

Кроме того, с учетом удорожания материалов и работ Минсельхоз прорабатывает вопрос уточнения предельной стоимости скотоместа при расчете компенсации части понесенных затрат на проекты строительства и модернизации животноводческих комплексов, реализация которых начата с 2022 года.

"Принимаемые меры в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году", - говорится в сообщении.

Между тем, как сообщил в понедельник "Коммерсантъ", один из ведущих производителей молочной продукции в РФ Danone уведомил ритейлеров об удорожании части ассортимента почти на 10% с февраля на фоне роста себестоимости производства.

Как сообщается в письме вице-президента по продажам Danone в РФ Майка Тигнола, на которое ссылается издание, это решение мотивировано тем, чтона биржевые молочные продукты в декабре 2021 года достигли максимальных значений, что сказалось и на российском рынке. Так, масло жирности 72,5% за год подорожало на 45%, до 430 рублей за 1 кг, сухое обезжиренное молоко - на 35%, до 250 рублей за 1 кг.

Кроме того, в Danone ссылаются на рост стоимости упаковки за четвертый квартал 2021 года в среднем на 6,9%, рост расходов на логистику на 6,7%, повышение затрат на обработку товаров, аренду и т.д.

В Danone прогнозируют, что тренд на рост цен на сырье сохранится и в 2022 году. По оценкам компании, цены на сырое молоко в России в первом квартале 2022 года вырастут еще на 17%. Сахар и подсластители за первую половину 2022 года могут подорожать на 11,6%, фруктово-ягодные наполнители - на 7,4%.

Как сообщалось, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу и ФАС держать на постоянном контроле ценовую ситуацию на рынке продовольствия и максимально быстро реагировать на ее изменение.

Как заявила журналистам зампред комитета по аграрным вопросам Госдумы Надежда Школкина, следует готовиться к постепенному росту цен на молоко и молочные продукты. "Себестоимость по году увеличились на 16%, цена реализации молока - на 6-8%, а доходность всего лишь на 6%. Производители снизили доходность практически к нулю, если не меньше, - сказала она. - Повышение цен неизбежно: подорожала упаковка до 45% в зависимости от вида, ГСМ - на 21-26%, свою долю в рост цен привнесла и маркировка. Производители не могут держать до бесконечности свои цены на уровне нулевой доходности".

Как сообщила депутат, в конце минувшей недели в Госдуме прошел круглый стол с участием представителей молочной отрасли. "Мы проработаем все предложения. Нас беспокоит все, что связано с себестоимостью и конечной ценой продукции - отрасль находится в так называемых "ножницах": с одной стороны, растет себестоимость из-за увеличения затрат на корма, упаковку, маркировку, а с другой стороны - тотальный контроль за конечной ценой", - сказала она.

По словам Школкиной, в этой ситуации более эффективной мерой может стать поддержка малоимущих слоев населения со стороны государства или, например, принятие программы "Школьное молоко", которая показала эффективность во многих регионах.