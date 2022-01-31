Россияне ажиотажно скупают технику для дома

31 января. FINMARKET.RU - Российскиесметают с прилавков крупную и мелкую бытовую технику, пишут "Известия", ссылающиеся на представителей ритейлеров.

На "AliExpress Россия" спрос в некоторых категориях в первые недели января вырос в четыре-пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отметили в компании. Представители других маркетплейсов и интернет-магазинов говорят о росте продаж электробытовых приборов на десятки и даже сотни процентов. Участники рынка полагают: из-за обострения пандемии COVID-19 их клиенты приготовились сидеть дома и стремятся обустроить быт. По этой же причине отменяются многие развлечения, в том числе путешествия, - на сэкономленные деньги покупается техника, говорят эксперты. Вложения эти своевременные: рост курса доллара грозит ее подорожанием, отмечают специалисты.

На "AliExpress Россия" по сравнению с январем 2021 года продажи крупной бытовой техники в штуках выросли в 3,4 раза, сообщил представитель маркетплейса. Внутри этой категории сильнее всего выросли продажи стиральных машин — в пять раз, утверждает он.

Продажи крупной бытовой техники за первые недели января на маркетплейсе Ozon выросли на 47% в штуках к аналогичному периоду 2021 года. Больше всего покупатели Ozon заказывали водонагреватели, стиральные машины и холодильники, заявили газете в пресс-службе компании.

Наряду с бытовой техникой россияне начали ажиотажно скупать и электронику, указывают продавцы технологических товаров.