Банки смогут просить снять арест с заложенного имущества

28 января. FINMARKET.RU - Минюствынес на общественное обсуждение, согласно которому правоохранители должны будут уведомить кредитора о том, что намерены просить суд арестовать, находящееся в залоге, пишет "Российская газета"

Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, подготовленный Минюстом проект поправок к Уголовно-процессуальноый кодекс (УПК) направлен на защиту прав залогодержателей в тех случаях, когда владельцы заложенного имущества становятся фигурантами уголовных дел. Частый случай, когда залогодержателями выступают кредиторы, например банки.

Груздев напомнил, что ст. 115 УПК наделяет следователя правом возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество в рамках уголовного судопроизводства. "Наложение ареста на имущество - мера процессуального принуждения, которая состоит в запрете собственнику или владельцу имущества распоряжаться или пользоваться им", - пояснил юрист, подчеркнув, что в некоторых случаях имущество может быть изъято у собственника и передано на хранение.

Новый законопроект создает механизм снятия такого ареста, если имущество находится в залоге. "Кредиторы получат возможность защищать в рамках правовых процедур свои законные интересы", - резюмировал глава правления АЮР.

В частности, как рассказали в Минюсте, залогодержатель будет вправе ходатайствовать об отмене ареста при существенной несоразмерности объема требований, которые он обеспечивает, т.е. возможный долг намного меньше, чем стоимость квартиры или автомобиля подсудимого.

"Также законопроектом предусматривается право залогодержателя на обжалование постановления судьи о наложении ареста на заложенное имущество (о продлении срока наложения ареста) в вышестоящий суд в апелляционном (кассационном) порядке", - сообщили в Минюсте.