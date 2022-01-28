Добытчики морепродуктов предупредили о риске закрытия предприятий

28 января. FINMARKET.RU - Добытчики рыбы и морепродуктов направили свыше 30 писем в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР) о рисках предстоящего распределения квот на водные "Ведомости" ознакомились с их копиями. Зампредседателя ФНПР Александр Шершуков подтвердил получение таких обращений. В них представители малых и средних компаний предупреждают о возможном прекращении деятельности из-за планов государства распределить права на добычу крабов, моллюсков и рыбы.

Они ссылаются на законопроект Минсельхоза: ведомство предложило в 2023 г. поделить между пользователями 20% общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке в обмен на инвестиции в рыбопромысловые суда и перерабатывающие комплексы. В этом же году предполагается разыграть на аукционах 50% квот на добычу крабов и 100% - на вылов морских ежей, трепангов, трубачей, гребешков. Тут тоже предусмотрены инвестиционные обязательства. В пояснительной записке к законопроекту указано, что доход бюджета от участия в аукционах составит 200 млрд руб., а в обновление производственных фондов должно быть вложено не менее 300 млрд руб.

Для того чтобы распределить квоты, государство заберет их у действующих пользователей. Именно это и беспокоит обратившиеся в профсоюзы компании. Они напоминают, что предыдущие изъятия были совсем недавно. 20% допустимого улова рыбы в инвестиционных целях государство разыграло в 2017 г., а 50% краба - в 2019 г. Оставшаяся часть пока распределена по историческому принципу.

Авторы писем просят ФНПР вынести этот вопрос на обсуждение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По словам Шершукова, ФНПР рассмотрит это совместно с профильным Российским профсоюзом работников рыбного хозяйства (РПРРХ). Если действительно будет выявлено значительное влияние реформы на социально-трудовые отношения, то тогда ФНПР инициирует такое обсуждение, говорит он.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, свыше 80% добытчиков минтая и сельди относятся к малому и среднему бизнесу.

Росрыболовству известно об опасениях бизнеса, говорит представитель агентства. Но он отмечает, что еще не все виды моллюсков для участия в аукционах определены. Что касается крабов, то ведомство пока оценивает, как поступить с теми, чьи договоры на пользование квотами еще не истекли.