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28 января 2022 года 09:14
Работодатели получат льготы за оплату курортов сотрудникам
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Петр Ковалев/ТАСС
28 января. FINMARKET.RU - Предприятиям, которые оплачивают своим сотрудникам и членам их семей отдых на курортах, предоставят налоговые льготы. Правительственный закон на эту тему принят на пленарном заседании Госдумы, пишет "Российская газета". Документ делает более доступными для работающих граждан и их семей путевки в санатории и на курорты на территории РФ, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Работодатели, по его словам, получат право заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с санаториями и курортами, а не только с туроператорами, как это предусмотрено сейчас. Новый закон гласит, что затраты на оплату проживания, питания и лечения сотрудников и членов их семей работодатель сможет учитывать в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль организаций. Законопроект также освобождает от НДФЛ суммы, которые работодатель уплатил за сотрудника санаторно-курортным организациям. Под налоговые льготы в том числе попадут случаи, когда компания не оплачивает услуги по санаторно-курортному лечению, а компенсирует расходы, полностью или частично понесенные сотрудниками. "РГ" отмечает, что будет установлен лимит курортных затрат на человека - 50 тысяч рублей. А именно, расходы работодателя учитываются в размере не выше указанной суммы в совокупности за налоговый период на каждого из лиц.
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Ключевые слова: Россия, работодатели, отдых, бонусы
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