Работодатели получат льготы за оплату курортов сотрудникам

28 января. FINMARKET.RU - Предприятиям, которые оплачивают своим сотрудникам и членам их семейна курортах, предоставят налоговые льготы. Правительственный закон на эту тему принят на пленарном заседании Госдумы, пишет "Российская газета"

Документ делает более доступными для работающих граждан и их семей путевки в санатории и на курорты на территории РФ, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин., по его словам, получат право заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с санаториями и курортами, а не только с туроператорами, как это предусмотрено сейчас.

Новый закон гласит, что затраты на оплату проживания, питания и лечения сотрудников и членов их семей работодатель сможет учитывать в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль организаций. Законопроект также освобождает от НДФЛ суммы, которые работодатель уплатил за сотрудника санаторно-курортным организациям.

Под налоговые льготы в том числе попадут случаи, когда компания не оплачивает услуги по санаторно-курортному лечению, а компенсирует расходы, полностью или частично понесенные сотрудниками.

"РГ" отмечает, что будет установлен лимит курортных затрат на человека - 50 тысяч рублей. А именно, расходы работодателя учитываются в размере не выше указанной суммы в совокупности за налоговый период на каждого из лиц.