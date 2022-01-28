Производители газировок и соков намерены повысить цены

28 января. FINMARKET.RU - Сразу несколько лидеров рынка в категории напитков намерены повысить стоимость продукции в феврале, рассказали "Известиям" в торговой сети "Верный". Максимальный размер повышений - до 25%, отметили в ритейлере. Там уточнили, что изготовитель Сoca-Сola заявил о подорожании с 1 февраля портфеля напитков в среднем на 6,8%, растительного молока - до 4,5%, кофе - на 8,5%. В списке товаров более 60 позиций. Среди них -"Добрый", Rich, газированные напитки Coca-Cola, Fanta и Schweppes. Компания вынуждена пересмотреть стоимость продукции из-за подорожания сырья, топлива и упаковочных материалов, сообщил производитель "Верному". Поставщик ежегодно повышает закупочные, в прошлом году они выросли на уровне 4-7%, добавил ритейлер.

Изготовитель PepsiCo предложил повышение с 17 февраля, компания сослалась на рост инфляции, тарифов, увеличение расходов на паллеты и упаковку, подорожание топлива, сказали в "Верном". Там отметили, что поставщик озвучил среднее повышение в 8%, на соки - в размере 8,4%. В списке более 60 товаров, среди них - соки и нектары "Любимый" и "Фруктовый сад", J7, чай Lipton, газировка Pepsi, вода "Аква Минерале" и др.

"Шишкин лес" уведомил о повышении цен с 14 февраля сразу на 20%, сообщил представитель ритейлера. По его словам, такой рост производитель обосновал введением обязательной маркировки питьевой воды, запущенной 1 декабря 2021 года. Также на стоимость продукции повлияло повышение затрат на логистику и расходные материалы, отметили в "Верном". "Сады Придонья" намерены поднять стоимость на 8% на весь ассортимент продукции с 1 февраля. Повышения касаются одноименных соков, нектаров и морса, добавили в сети. Там рассказали, что о пересмотре цен с 1 февраля заявила и компания "Якобс".

Предложения о повышении цен в феврале от Coca-Сola и PepsiCo получили и в "Утконосе онлайн", сказали там "Известиям".

На текущий момент введение обязательной маркировки не оказало существенного влияния на цены продукции, сказали "Известиям" в Минпромторге. Но на стоимость упакованной воды оказывают влияние множество факторов, добавили там. Представители отрасли отмечали, что причиной роста цен может подорожание упаковочных материалов, электроэнергии, топлива, логистических услуг, заметили в ведомстве.

Высокие темпы роста цен на продовольственные товары - это мировой тренд на протяжении двух последних лет, сказали "Известиям" в Минсельхозе. Там заметили, что в России благодаря принятым правительством стабилизирующим мерам эта тенденция носит значительно менее выраженный характер. Вместе с тем на производителей продуктов, в том числе напитков, оказывают влияние удорожание упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов, различных ингредиентов и других составляющих себестоимости. Поэтому отдельные случаи пересмотра цен в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей возможны, сказали в министерстве.