Правительство планирует реорганизовать ПФР и ФСС в единую организацию

28 января. FINMARKET.RU - К 2023 году правительство планирует унифицировать отдельные положения об уплате страховых взносов работодателями в Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС). Отказ от существующего в этой сфере сейчас многообразия связан с объединением двух фондов в единую структуру - Социальный фонд, пишет "Коммерсант"

Хотя координировать работу нового фонда все также будет Минтруд, в структуре его управления появится принципиально новый орган - наблюдательный совет. Он будет состоять из семи человек - представителей работодателей и профсоюзов, Совета федерации и Госдумы, вице-премьера - координатора РТК, главы Минтруда и самого председателя фонда. В компетенции совета, говорит источник "Коммерсанта" в правительстве, будут находиться вопросы стратегического развития фонда: размер страховых тарифов, использование резервных средств фонда, формирование его бюджета и рассмотрение кандидатур на место председателя организации.

Важнейшая предпосылка для объединения фондов именно сейчас, ведь их реформа обсуждается без малого уже десять лет, как объясняют источники издания,- цели, заложенные правительством в концепцию цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года. Она, напомним, предполагает, что к этому моменту правительство будет управлять всеми социальными услугами, доступными россиянам, с помощью единой цифровой платформы (ЕЦП), которую сейчас по заказу ПФР разрабатывает "Ростелеком" . Она должна будет объединить все существующие профильные цифровые проекты: от электронного листка нетрудоспособности ФСС до выдачи электронного сертификата на материнский капитал ПФР, информационные системы Минтруда, ПФР, ФСС, а также учреждений медико-социальной экспертизы.

За объединением фондов в единую структуру последуют новшества не только для застрахованных, но и для работодателей, а именно унификация отдельных положений тарифной политики ПФР и ФСС.

Минтруд не планирует менять количество и порядок льгот по страховым взносам, которые существуют сейчас, такими привилегиями, напомним, сейчас обладает малый и средний бизнес (единый тариф составляет 15% с выплат выше МРОТ), резиденты ТОР, СОНКО, благотворительные организации, "Сколково", ИТ-организации, организации-мультипликаторы (им предлагается установить тариф 7,6%, что позволит ряду типов предприятий уменьшить расходы на взносы) и суда (тариф - 0% с выплат экипажу, до 2027 года).

Переход на единый тариф также позволит фонду принимать от работодателей все необходимые сведения о работниках и уплаченных за них страховых взносах в виде единой ежемесячной формы. В ней будет несколько разделов - от учета сведений о факте работы до информации о структуре зарплаты бюджетников,- которые компании будут заполнять с разной периодичностью.