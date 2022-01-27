Чуть более трети компаний в РФ адаптировалось к новым условиям

27 января. FINMARKET.RU - Пандемия усилила риски роста разрыва производительности между компаниями (в том числе между экспортерами и неэкспортерами), пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на Департамент исследований и прогнозирования ЦБ, который опубликовал анализ своих опросов обрабатывающих предприятий, сделанных для анализа постпандемических изменений их бизнес-процессов. Выводы исследования более чем актуальны, отмечает "Ъ".

Так, на середину 2021 года лишь чуть более трети респондентов адаптировалось к новым условиям, хотя 67% сумели восстановить объем выручки. Те, кто не восстановился и не адаптировал свои бизнес-модели, будут отставать от конкурентов. Кроме того, интенсивный набор персонала в 2021 году сменится оптимизацией должностных обязанностей с целью сокращения числа сотрудников (у 28% респондентов). Возникшие же проблемы с поставками импортного сырья и материалов приведут к локализации цепочек лишь у 21% компаний, тогда как более 80% респондентов зависят от импорта. "Переключение на отечественных поставщиков не получит широкого распространения", - считают в ДИП, ссылаясь на низкое качество "замещающей" продукции.