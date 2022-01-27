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27 января 2022 года 10:15
Утверждена процедура защиты прожиточного минимума у должников
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Владимир Гердо/ТАСС
27 января. FINMARKET.RU - Федеральная служба судебных приставов утвердила форматы для важных документов: заявлений о защите прожиточного минимума на счетах должников. А также самих постановлений ведомства об установлении защищенного порога, меньше которого взять у человека нельзя, пишет "Российская газета". С 1 февраля вступает в силу закон, гарантирующий должникам неприкосновенный остаток от зарплаты или пенсии. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, законодательная новация повышает социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. "Должники получат возможность защитить на своих счетах неприкосновенный остаток в размере прожиточного минимума. Чтобы воспользоваться таким правом, необходимо будет в обязательном порядке обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство", - отметил юрист. Если на содержании у должника находится, например, родственник-инвалид, то гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум. Также, по словам Груздева, должник может написать заявление в свой банк: на тот случай, если взыскатель принесет исполнительный лист напрямую в финансовую организацию, но сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке.
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Ключевые слова: РФ, ФССП, должники, проживание, минимум
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