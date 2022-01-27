.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Минтруд: с января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования будут объединены в Социальный фонд России
ЦБ: банки РФ более чем на четверть увеличили портфель ипотечных кредитов в 2021 г., выдача кредитов выросла на 28%
27 января 2022 года 09:40
Интернет-торговля опасается распространения внесудебных блокировок
|0
Артем Геодакян/ТАСС
27 января. FINMARKET.RU - Участники рынка интернет-торговли просят главу правительства РФ Михаила Мишустина вмешаться в ситуацию вокруг двух внесенных в Госдуму законопроектов, предполагающих внесудебную блокировку сайтов, на которых продается несертифицированная продукция. Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в письме премьеру просят не принимать без обсуждения с отраслью законопроекты по ужесточению регулирования онлайн-торговли, пишет "Коммерсант". Речь идет о двух документах: внесенном в июне 2021 года депутатами Госдумы Сергеем Неверовым и Александром Петровым и о поступившем в парламент в декабре от депутата Сергея Леонова. Первый предполагает внесудебную блокировку сайтов, на которых продается пищевая продукция, не прошедшая оценку соответствия и запрещенная к обороту. Блокировки можно будет избежать, если удалить информацию о товаре в течение 48 часов. Второй документ вводит аналогичные меры в отношении всех категорий товаров, оборот которых запрещен. Главная претензия АКИТ и РАЭК состоит в том, что законопроекты приравнивают продажу не допущенных к обороту товаров через интернет к информации о способах самоубийства и производства наркотиков. Это, отмечают авторы письма, может привести к массовому закрытию компаний интернет-торговли, оборот которой в 2021 году достиг 3,1 трлн руб. В прошлом году на 2,6 млрд заказов выявлено 7 тыс. нарушений, то есть для решения проблем с 0,0003% нарушений предлагается без суда блокировать любой ресурс, говорит президент АКИТ Артем Соколов: "Если проводить аналогию с офлайн-розницей, это все равно что закрыть всю сеть из-за одного просроченного сырка". Авторы проектов считают беспокойство преувеличенным, отмечая, что жесткое регулирование коснется только некоторых категорий, например БАДов. Но юристы все равно считают его недопустимым с правовой точки зрения.
.
Ключевые слова: РФ, интернет, торговля, законопроекты
Материалы по теме
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.