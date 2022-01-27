Интернет-торговля опасается распространения внесудебных блокировок

27 января. FINMARKET.RU - Участники рынка интернет-торговли просят главу правительстваМихаила Мишустина вмешаться в ситуацию вокруг двух внесенных в Госдуму законопроектов, предполагающих внесудебную блокировку сайтов, на которых продается несертифицированная продукция.

Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в письме премьеру просят не принимать без обсуждения с отрасльюпо ужесточению регулирования онлайн-торговли, пишет "Коммерсант" . Речь идет о двух документах: внесенном в июне 2021 года депутатами Госдумы Сергеем Неверовым и Александром Петровым и о поступившем в парламент в декабре от депутата Сергея Леонова.

Первый предполагает внесудебную блокировку сайтов, на которых продается пищевая продукция, не прошедшая оценку соответствия и запрещенная к обороту.

Блокировки можно будет избежать, если удалить информацию о товаре в течение 48 часов. Второй документ вводит аналогичные меры в отношении всех категорий товаров, оборот которых запрещен.

Главная претензия АКИТ и РАЭК состоит в том, что законопроекты приравнивают продажу не допущенных к обороту товаров черезк информации о способах самоубийства и производства наркотиков. Это, отмечают авторы письма, может привести к массовому закрытию компаний интернет-торговли, оборот которой в 2021 году достиг 3,1 трлн руб.

В прошлом году на 2,6 млрд заказов выявлено 7 тыс. нарушений, то есть для решения проблем с 0,0003% нарушений предлагается без суда блокировать любой ресурс, говорит президент АКИТ Артем Соколов: "Если проводить аналогию с офлайн-розницей, это все равно что закрыть всю сеть из-за одного просроченного сырка".

Авторы проектов считают беспокойство преувеличенным, отмечая, что жесткое регулирование коснется только некоторых категорий, например БАДов. Но юристы все равно считают его недопустимым с правовой точки зрения.