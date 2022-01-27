Бизнес предложил заменить "налог на дивиденды" на льготы

27 января. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил принципиально новый инструмент – федеральный налоговый вычет в 20% от суммы вложений в момент их "оплаты", пишут "Ведомости".

Как уточняет издание, РСПП предлагает отказаться от идеи "штрафов" за чрезмерные выплаты дивидендов – в прошлом году власти обсуждали введение повышенных ставок по налогу на прибыль для бизнеса, который выводит большую часть денег в виде платежей акционерам. Вместо этого объединение предлагает ввести комплекс льгот, которые простимулируют бизнес больше вкладывать, чем платить акционерам.

Основные инструменты следующие:

Ввести универсальный инвестиционный вычет в размере 20% от суммы вложений в период их осуществления.

Продлить действие преференциального режима региональных инвестиционных проектов (РИП) на более длительный период, например до 2050 г.

Изменить подход к учету амортизации.

Понизить так называемый порог стратегического владения компанией с нынешних 50 до 10%..

Повысить эффективность механизма действующего регионального инвестиционного вычета. .

Разрешить компаниям списывать убытки от незавершенного строительства в случаях, если проект пришлось прекратить по объективным обстоятельствам.

В конце прошлого года власти активно обсуждали механизм дифференцированной шкалы по налогу на прибыль. Предлагалось ввести несколько ступеней ставки в зависимости от доли выплаченных дивидендов. Базовая формула – разница между совокупными за пять лет дивидендами и инвестициями за вычетом амортизации, разделенная на капитал компании на начало этого периода. Если полученный коэффициент был бы меньше либо равен единице, ставка налога устанавливалась бы на уровне 20%. От единицы до двух – 25%, больше – 30–35%. «Основная идея в том, чтобы компании хотя бы обновляли свои фонды аналогичными накоплению амортизации темпами, именно поэтому она определена как один из основных критериев формулы», – пояснял «Ведомостям» смысл формулы собеседник, близкий к правительству.