- Ввести универсальный инвестиционный вычет в размере 20% от суммы вложений в период их осуществления.
- Продлить действие преференциального режима региональных инвестиционных проектов (РИП) на более длительный период, например до 2050 г.
- Изменить подход к учету амортизации.
- Понизить так называемый порог стратегического владения компанией с нынешних 50 до 10%..
- Повысить эффективность механизма действующего регионального инвестиционного вычета. .
- Разрешить компаниям списывать убытки от незавершенного строительства в случаях, если проект пришлось прекратить по объективным обстоятельствам.
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27 января 2022 года 09:19
Бизнес предложил заменить "налог на дивиденды" на льготы
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dpa/ТАСС
27 января. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил принципиально новый инструмент – федеральный налоговый вычет в 20% от суммы вложений в момент их "оплаты", пишут "Ведомости". Как уточняет издание, РСПП предлагает отказаться от идеи "штрафов" за чрезмерные выплаты дивидендов – в прошлом году власти обсуждали введение повышенных ставок по налогу на прибыль для бизнеса, который выводит большую часть денег в виде платежей акционерам. Вместо этого объединение предлагает ввести комплекс льгот, которые простимулируют бизнес больше вкладывать, чем платить акционерам. Основные инструменты следующие:
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